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2021大亞綠集合「南方精神獎」推動臺車之路更有力　平溪創生簡嘉宏創造旅行中「移動」的意義

▲▼大亞電纜平溪創生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲平溪創生副總經理簡嘉宏透過臺車之路賦予新平溪煤礦全新生命力。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張惠媛／新北報導

台灣，擁有豐富的礦產資源，早年在開採礦產時處處都是「淘金熱」，更有許多地方上財力雄厚的家族是以礦業起家、因著大自然的餽贈而富上好幾代，各地礦場周邊也出現了許多因應礦業而生的商業活動及聚落，但這樣的光景在礦場不再開挖後，漸漸成為只能於記憶中回味的往事，周邊的硬體設施，也漸漸因無人使用而失去光彩、隱沒於荒煙漫草間。而新平溪煤礦，則是全台少見、保存完整，碩果僅存的一處礦場，更轉型成「煤礦博物園區」，簡嘉宏與平溪創生，藉由新平溪煤礦博物園區推動地方創生，甚至打造出極具歷史價值的「臺車之路」，賦予新平溪煤礦全新的生命力，更獲得2021大亞電纜美麗家園基金會綠集合競賽「南方精神獎」表揚。

▲▼大亞電纜平溪創生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲園區內可窺見舊時採礦的光景。

▲▼大亞電纜平溪創生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲礦工澡堂，台劇《苦力》就在這裡取景。

▲▼大亞電纜平溪創生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲園區內的「獨眼小僧」是全台唯一還在行駛的電氣化運煤火車。

載運煤礦的臺車，停駛後因地方創生賦予新生命

平溪創生副總經理簡嘉宏表示：「一開始是對於產業鐵道有興趣所以開始記錄，後來發現新平溪煤礦這邊還保有完整的礦場設施，這裡也有全台唯一還在行駛的電氣化運煤火車－獨眼小僧，而靜態的東西，像是建築要被保存是相對容易的，但是動態的東西很少被保存下來。」而新平溪煤礦轉型成博物園區之後，為了維持舊有的鐵道系統運作，他們也持續讓臺車擔任園區內的「觀光列車」，成為鐵道迷們的朝聖之地，「鐵道系統有在運轉就比較不容易壞，只要能持續被使用就好，就算只是單純有趣也沒關係。」簡嘉宏說道。

▲▼大亞電纜平溪創生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲行駛到鐵路盡頭，需由駕駛員把車頭拉到尾端接上車廂才能回程。

但平溪創生所推動的臺車路線，豈止「有趣」，這趟40分鐘的鐵道之旅，能見證50多年的黑金歲月流轉，平溪創生爬梳基隆河流域，發現周邊有50多個礦場、30多條臺車路線，「因為臺車要載運煤礦，所以臺車路線都會相對平緩，所以停駛後通常都會直接作為步道，像是很多登山日誌中的記載，都可以看到臺車路線的痕跡。」這些隱藏版的線索，經過簡嘉宏的說明，恍然大悟。

▲▼大亞電纜平溪創生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲駕駛火車頭的美霞阿姨經驗豐富，她也曾在新平溪煤礦工作。

而新平溪的臺車之路，正是全台僅存仍能重溫礦業繁盛時期的地方記憶之路，這段記憶的重建，仰賴的正是簡嘉宏這樣的人，「我們跟在地人聊過之後發現很多有趣的故事，包含小時候他們怎麼搭火車、那時候的生活記憶是什麼樣子，我們還找到在地的里長，原來他以前就在煤礦工作了20多年，里長說86年關閉之後他就沒再去過，也很感動有人要來踏查這段歷史。」平溪創生不僅因為臺車路線看見了煤礦跟聚落的關係，也將在地的生活記憶透過臺車路線串接起來。

▲▼大亞電纜平溪創生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲簡嘉宏一一介紹以前放在礦坑裡的器具。

參與大亞電纜美麗家園基金會綠集合徵選，更有利與跨區計畫推行

在投入新平溪臺車路線之後，由於地方創生的關鍵在於「為地方創造在地經濟活動」，而「文化保存」這樣的長期抗戰更是需要助力，不過由於基隆河流域的臺車路線碰上跨縣市的問題，在跨行政區的整合計畫上難度較高，因此未受公部門支持，「剛好得知大亞電纜美麗家園基金會的綠集合徵選，就想申請看看覺得可能是一個機會，我認為企業贊助對於我們從事地方創生來說，比較有彈性，因為不會對我們有太大的限制，提計畫如果獲得認同，就會支持我們，CSR贊助需立基於互信，無論今年調查得很順利或是因為疫情關係受阻都沒關係，沒有時程限制而是基於環境保護、生命關懷、地球永續等環境友善理念的推廣，進而影響週遭的人事物，而我相信這也是大亞所期望開創的美麗家園未來。」簡嘉宏分享。

▲▼大亞電纜平溪創生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

大亞作為知名能源品牌，以本業出發回饋社會，並設立財團法人大亞電纜美麗家園基金會，自2007年起發起綠集合徵選活動，更支持培養環境友善人才與行動。參與綠集合徵選的過程中，簡嘉宏也因此認識到很多志同道合的合作夥伴，「不僅可以在區域內做更多串連，對我們的跨區計畫也更有利，且只要能夠參與就是很好的曝光機會，可以讓更多人看見我們在做的事情。」

▲▼大亞電纜平溪創生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

低碳與綠色旅遊的臺車之路，傳承黑金歲月

平溪創生的臺車路線結合了當地的遊憩資源，不僅可以建構各種套裝行程，並將以基隆河流場域周邊的臺車路線做主要開發的目標，特色在於無需新設立路線指標系統，並以「不干擾原有聚落生活」和「結合現有資源與計畫」等，以藉此達到低碳與綠色旅遊目的，更透過臺車之路賦予旅行中「移動」的意義，簡嘉宏更期許，未來能結合更多在地人，持續在平溪推廣臺車之路與煤礦及鐵道文化，讓這段黑金歲月的故事持續傳承。

▲大亞電纜（圖／業者提供）

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平溪地方創生大亞電纜綠集合徵選臺車之路新平溪煤礦博物園區

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