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王力宏為何被罵慘？　律師揭「這1點差太大」引眾怒：感覺被當傻瓜

▲▼王力宏 李靚蕾。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

▲王力宏和李靚蕾結束8年婚姻。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏被李靚蕾毀滅性爆料後，爭議延燒3天今（20）日中午發文道歉，「在這裡，給爸爸、媽媽、靚蕾、孩子們鄭重道歉」，同時宣布暫時退出演藝圈，引起許多網友討論，對此，林智群律師表示，王力宏的人設是優質偶像，一夕之間全破滅，前後反差太大，大家才會如此憤怒，「不想被當作傻瓜」。

林智群律師在臉書發文，王力宏會被罵這麼慘，除了因為音樂獲得許多人喜愛，最重要的一點是「人設反差太大」，「他的優質男人人設也讓他獲利巨大，當你跟你自己的人設差很大的時候，大家就會憤怒，因為大家不喜歡被當傻瓜的感覺」，還笑說，如果今天是金馬影帝陳松勇去嫖妓，「大家也不會說什麼」。

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貼文一出，網友們也點頭，「雖然是幹話，但是我覺得中懇」、「利用前妻來塑造優質偶像的人設，現在說從頭到尾都是痛苦的婚姻？是自己制造的謊言毀了自己，怪不了別人」、「是的，本性露出來，一切坦盪盪」、「利用前妻來塑造優質偶像的人設，現在說從頭到尾都是痛苦的婚姻？是自己制造的謊言毀了自己，怪不了別人」。

不過，網友們質疑，拿已故藝人陳松勇開玩笑，似乎不太尊重人，「有必要這樣消費已過世的人嗎？」「勇伯剛辭世，您換個例子吧」。對此，林智群律師回應，「你的觀念很奇怪，死者為大，所以什麼事情都不能講嗎？勇哥自己也愛講招妓的事情耶！別用自己的道德感去要求別人」。

▼林智群認為，大家會憤怒是因為感覺被欺騙。（圖／翻攝自林智群FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自林智群FB）

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