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社會 社會焦點 保障人權

法稅改革大遊行 訴求五個拒絕要人權

▲法稅改聯盟大遊行，呼籲「5個『我拒絕』 台灣有人權」。（圖／法稅改聯盟提供）

生活中心／台北報導

法稅改革聯盟、臺灣財經刑法研究學會等單位九日在凱道上，舉辦 「全民稅醒 搶救人權Plus」大遊行，控訴台灣存在威權餘毒，少數無良官員和流氓官僚以各種黑心招數迫害人民，眾多法稅受災戶到場，吶喊五個拒絕「拒絕違法稅單、拒絕脅商繳稅、拒絕違法稅務獎勵金、拒絕黑心執行獎金、拒絕萬惡稅務檢舉獎金」，台灣才有賦稅人權。


國家稅收，今年超徵創新高，然而國家潛藏負債，也創新高，台灣平均每人負債109.39萬元，人民納稅錢都被花去哪裡？廢獎金、超徵還民等公投議題為何被消失？真理大學法律系教授吳景欽表示，今年到十月為止已經超徵三千五百億，跟濫權課稅有關？根源是獎金的問題，但是108年他所提的公投提案超徵還民卻被消失，打行政訴訟也打不贏。

民眾扮演無良官員:亂開稅單如橫行霸道的螃蟹、收到民眾陳情裝聾作啞的龍蝦、利用行政資源媒體抹黑民眾的墨魚、迫害手段多且製造假案如八爪章魚、大口吞噬人民血汗錢的鯊魚以及殘忍冷血玩弄人民的魷魚。民眾仿效孟克名畫「吶喊、尖叫！」裡令人毛骨悚然的痛苦表情，向蔡英文總統吶喊搶救人權。

法稅改革聯盟發起人之一陳志龍指出，人民要除三害，第一個就是濫權的檢察官，利用假案整肅人民；第二就是濫權的行政法院違反審級利益與迴避原則，所以要廢掉；第三個就是執行署，為了執行績效獎金，違反法定程序沒收人民財產。

稅務記帳士聯合事務所負責人蔡維杰指出，他遇到很多個人跟公司遇到不明不白的稅務問題，經常申訴無門。稅務人員常跟他們講的一句話：「如果你覺得我的課稅不公平的話，可以去告啊！」但是行政法院是敗訴法院，所以造成的冤案都被埋在國家光明的面具之下。

中央大學副教授曾建元指出，監察院成立的國家人權委員會，到現在為止連職權行使法都還沒通過。台灣這幾年政府的稅收節節上升，好像是非常偉大的執政成就，「錯了！如果政府的稅收是在對於人民財產的不當掠奪，這政府如不是強盜、就是賊人的政府。」

前國稅局簡任稽核黃坤光表示：他是稅務門中人，沒想到稅務機關居然會發生用虛幻虛擬所得去課稅還處罰，這是全天下不會發生，只有在台灣才會發生。

蘇偉碩醫師指出，人民才是國家的主人，憲法寫得非常清楚，行政權要服從人民，立法權要服從人民，司法權也要服從人民，唯一的辦法就是作為國家主人的人民，要團結，一起發出怒吼，讓政府官員要做符合人權的租稅改革，要把我們的生存權、工作權、財產權通通還給我們。
現場播出真相大爆料影片—台灣稅務員史越生的良心懺悔。他因為對威權心存恐懼，請記者在他死後幫忙公諸於世，還原太極門案的真相。史越生說：「侯寬仁找我去套圈圈，是打混。」他被迫配合檢調。侯寬仁檢察官以史越生的證詞作為起訴逃漏稅主要的證據，以假證據、假證人誣陷太極門，並用刑、稅夾殺，根本是戒嚴時期的整肅手法，演變至今竟然還假案真辦，違法將太極門修行道場預定地違法拍賣收歸國有。


主辦單位表示，賦稅人權指標性案件太極門案在國際間已引起關注，近一年多即有百篇文章發表在國際人權網站及寒冬雜誌，國際非政府組織已三度向聯合國人權理事會遞交太極門案件的報告。近日25 位國際專家連署致信給蔡英文總統表達關切，指出這案件一開始就是個錯誤、被惡意栽贓的假案，此案顯然有損台灣得之不易的聲譽。關注全球宗教信仰人權狀況，受美國國際務院重視的知名雜誌《寒冬》也同步刊登此一公開信https://bitterwinter.org/a-letter-to-president-tsai-on-the-tai-ji-men-case/

民間司法改革基金會辦公室主任蕭逸民指出，太極門的案件就是最標準的台灣稅法裡面出現問題的地方，刑案一個虛假的證據，卻用在稅務上，政府應該警惕，要認清這個錯誤的事實，並且引以為戒，在未來其他案件裡面不要再發生。


張耀宇律師表示，租稅是人民把財產交出來做為國家收入的來源，稅務機關處理稅務案件一定要嚴格遵守租稅法定主義，行政法院處理案件，法律適用事實認定也都要注意租稅人權利最佳保護原則，太極門事件從發動搜索，到後續的稅單、訴願、行政訴訟、行政執行其中出現很多問題，這些問題是每個納稅人日常都會遇到的問題，不能讓稅務機關繼續錯下去，一定要改變他們，太極門花了這麼多時間都沒辦法全面平反，每個老百姓碰到這樣的問題要如何保護自己？


聯合國/NGO世界公民總會(台灣)指出，納保法施行，台灣的賦稅人權有更好嗎？稅捐稽徵法第28條，人民退稅請求權原本沒有時效性，最近竟修法改成限定15年。稅捐稽徵法第39條訴願要先繳二分之一改成三分之一，現在有這麼多的稅災戶，有這麼多不符人權的規定讓很多人求助無門，現在把二分之一改成三分之一這有符合人民期待？賦稅人權有進步嗎？台灣賦稅人權倒退嚕，千萬不要忽視這樣的情況，全民要共同監督。

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