李靚蕾文筆超絕！網讀完一面倒讚「不需要懶人包」：字字犀利0廢話

▲王力宏和李靚蕾的婚變風波鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自微博／王力宏、李靚蕾）

記者施怡妏／綜合報導

李靚蕾17日深夜寫下5000多字的毀滅式長文，批露王力宏多年惡行，冷暴力、約炮、召妓，之後又不斷發出多篇千字文，澄清其他人對自己指控，就有網友好奇，在現在大家都看懶人包的時代，為何李靚蕾的千字長文，能讓這麼多人仔細看完，對此，網友一面倒大讚李靚蕾文筆好，不說廢話，字字都是重點。

原PO在PTT發文，「為何蕾神長文還能讓人看完？」現在人懶得看長篇大論，都喜歡看懶人包，字越少越好，最好是圖片或是影片為主的文章，看小說也喜歡看文字少的輕小說，但李靚蕾每次PO文都是千字起跳，沒想到大家都可以整篇看完，讓他很震驚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友們認為李靚蕾的文章每一篇都直接切入重點，不說廢話，「因為她的5千字都是重點，沒在跟你推託拉五四三，直接正中紅心，沒跟你客氣的」、「內容驚爆吧」、「完全沒廢話，字字犀利」、「8年濃縮5千字，還不夠懶人包嗎」、「因為每一段都有新爆料啊」、「拳拳到肉，沒有贅字」、「她的5000字就已經是懶人包了」。

▲網友們大讚李靚蕾的文筆好。（圖／翻攝自PTT）

許多網友也大讚李靚蕾的寫作能力，「文筆不錯，萬字都可以；文筆太差，千字也會嫌」、「文筆好沒有廢言，大家想知道的都講，順便留個尾讓大家有個念想想知道後續，超讚的」、「文筆好啊，那個by2看不到100字就想end」、「文章寫的爛才需要懶人包啦」、「因為李靚蕾的長文主旨清晰，條理分明，有理有據，根本作文範本，已經有老師拿到課堂上跟同學分析了」。

本站也曾報導《朱宥勳分析李靚蕾毀滅文 大讚「思緒清晰、有節奏感」揭1重要訊息》，李靚蕾的寫作功力，就連作家朱宥勳也忍不住大讚，整篇文章「融記敘、抒情與說理於一爐」，不管是寫作策略、表情達意還是所表達的概念，很值得一讀。