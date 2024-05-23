被爆與遠航掏空案律師喝咖啡、涉入都更　李孟諺：好心被雷親

▲交通部長李孟諺澄清遠航掏空案。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

新任交通部長李孟諺日前遭爆料，1月與前遠航董事長張綱維見面，也疑似介入新北某區都更案，4月23日還和涉張的委任律師謝協昌喝咖啡，啟人疑竇。李孟諺今（23日）與媒體茶敘時被問到此事，他形容是「好心被雷親」，強調他不認識張，好心接受陳情但沒有處理，被誤會惡意重傷。

李孟諺說，遠航2020年被撤照、去年10月遭到民航局強拆，他是在去年12月 接到一位台南的朋友來說要跟他見面，他們是多年好友，見面到現場才發現張也在，張是來陳情，張覺得被撤照強拆很委屈，也為四散員工的工作權請命。

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他表示，他請張提供資料，後來提供相關資料，遠航案現在已經進入司法程序，相關判決還在司法審議，且行政訴訟敗訴，要尊重司法審理，所以他並沒有交辦給民航局，聽一聽就沒處理。

李孟諺說，4月民眾黨立委黃國昌質詢時，他也有點嚇一跳，黃質疑陳情有言外之意的解讀，因此他約張的律師在星巴克見面，說明他有接到陳情，但案子已經進入司法，他沒有交辦也沒有處理，他跟民航局處理遠航事情立場還是一致的。

李孟諺說，有些媒體過度解讀是否都更問題，他完全不知道遠航相關企業有都更，據了解，該都更案在新北市，都更案准駁權在新北市政府，跟行政院無關，更不可能介入，他好心接受陳情但沒有處理，最後被誤會，惡意中傷。