凱特驚喜登上雜誌封面「王室粉絲卻嚇壞」　詭異畫風被罵爆

▲凱特畫像登上雜誌封面卻飽受批評。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）4月宣布罹癌後，暫停所有王室公務，專心休養身體。雖然遠離鏡頭，她的最新肖像畫仍驚喜登上時尚雜誌《尚流》（Tatler）封面，卻因為畫風實在太過前衛，引來王室粉絲抨擊與嘲諷。

BBC報導，《尚流》公布今年7月份的封面人物時，委婉又節制地形容，這是一幅描繪「力量與尊嚴」的肖像畫，並且具有「歷史意義」。不過，王室粉絲卻紛紛在社群媒體上，對於威爾斯王儲妃（Princess of Wales）的畫像表達質疑。

▲凱特王妃的出眾氣質吸引民眾仰慕。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



網友們紛紛批評，「這是惡搞嗎？」、「這一點都不像她」、「完全不像凱特。如果她沒穿那件禮服，我完全不知道這是誰。」《每日電訊報》首席藝術評論家蘇可（Alastair Sooke）甚至痛批，這幅畫的糟糕程度「讓人下巴都快掉下來」。不過，也有少數人認為，或許畫作本來就不是寫實風格，而且畫家確實巧妙捕捉到凱特的神情。

原來，畫家烏佐爾（Hannah Uzor）是根據照片與影片、而非與凱特本人面對面繪製而成。她已經努力試圖了解王儲妃是個什麼樣的人，因為「捕捉一個人的靈魂非常重要……我的所有肖像畫都是由一個人的性格層層疊加組成，從我能夠找到的、關於他們的一切建構而成。」

烏佐爾也說，「色彩是藝術作品裡最重要的東西之一，因為它真的可以傳達出氛圍」，而藍色與綠松石的背景，就是為了映照凱特的綠色眼睛。