凱特驚喜登上雜誌封面「王室粉絲卻嚇壞」　詭異畫風被罵爆

記者吳美依/綜合報導

英國凱特王妃(Kate Middleton)4月宣布罹癌後,暫停所有王室公務,專心休養身體。雖然遠離鏡頭,她的最新肖像畫仍驚喜登上時尚雜誌《尚流》(Tatler)封面,卻因為畫風實在太過前衛,引來王室粉絲抨擊與嘲諷。

BBC報導,《尚流》公布今年7月份的封面人物時,委婉又節制地形容,這是一幅描繪「力量與尊嚴」的肖像畫,並且具有「歷史意義」。不過,王室粉絲卻紛紛在社群媒體上,對於威爾斯王儲妃(Princess of Wales)的畫像表達質疑。

▲凱特王妃的出眾氣質吸引民眾仰慕。(圖/達志影像/美聯社,下同。)



網友們紛紛批評,「這是惡搞嗎?」、「這一點都不像她」、「完全不像凱特。如果她沒穿那件禮服,我完全不知道這是誰。」《每日電訊報》首席藝術評論家蘇可(Alastair Sooke)甚至痛批,這幅畫的糟糕程度「讓人下巴都快掉下來」。不過,也有少數人認為,或許畫作本來就不是寫實風格,而且畫家確實巧妙捕捉到凱特的神情。

原來,畫家烏佐爾(Hannah Uzor)是根據照片與影片、而非與凱特本人面對面繪製而成。她已經努力試圖了解王儲妃是個什麼樣的人,因為「捕捉一個人的靈魂非常重要……我的所有肖像畫都是由一個人的性格層層疊加組成,從我能夠找到的、關於他們的一切建構而成。」

烏佐爾也說,「色彩是藝術作品裡最重要的東西之一,因為它真的可以傳達出氛圍」,而藍色與綠松石的背景,就是為了映照凱特的綠色眼睛。

Tatler's July 2024 cover completes a royal tryptic of historic magnitude with a new portrait of the Princess of Wales by British-Zambian artist Hannah Uzor.



