　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特驚喜登上雜誌封面「王室粉絲卻嚇壞」　詭異畫風被罵爆

▲▼ 凱特驚喜登上雜誌封面「卻嚇壞王室粉絲」　詭異畫風被罵爆 。（圖／翻攝X）

▲凱特畫像登上雜誌封面卻飽受批評。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）4月宣布罹癌後，暫停所有王室公務，專心休養身體。雖然遠離鏡頭，她的最新肖像畫仍驚喜登上時尚雜誌《尚流》（Tatler）封面，卻因為畫風實在太過前衛，引來王室粉絲抨擊與嘲諷。

BBC報導，《尚流》公布今年7月份的封面人物時，委婉又節制地形容，這是一幅描繪「力量與尊嚴」的肖像畫，並且具有「歷史意義」。不過，王室粉絲卻紛紛在社群媒體上，對於威爾斯王儲妃（Princess of Wales）的畫像表達質疑。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特王妃的出眾氣質吸引民眾仰慕。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

網友們紛紛批評，「這是惡搞嗎？」、「這一點都不像她」、「完全不像凱特。如果她沒穿那件禮服，我完全不知道這是誰。」《每日電訊報》首席藝術評論家蘇可（Alastair Sooke）甚至痛批，這幅畫的糟糕程度「讓人下巴都快掉下來」。不過，也有少數人認為，或許畫作本來就不是寫實風格，而且畫家確實巧妙捕捉到凱特的神情。

▲凱特王妃 。（圖／達志影像）

原來，畫家烏佐爾（Hannah Uzor）是根據照片與影片、而非與凱特本人面對面繪製而成。她已經努力試圖了解王儲妃是個什麼樣的人，因為「捕捉一個人的靈魂非常重要……我的所有肖像畫都是由一個人的性格層層疊加組成，從我能夠找到的、關於他們的一切建構而成。」

烏佐爾也說，「色彩是藝術作品裡最重要的東西之一，因為它真的可以傳達出氛圍」，而藍色與綠松石的背景，就是為了映照凱特的綠色眼睛。

ET快訊
酒駕男逆向超速釀1死　新北院國民法官重判11年...史上最重
中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦　33軍機
獨／00878成份股首曝3檔新兵　一文看老班底AI股剔除風險
快訊／博士級偵查隊長批黃明昭滾去山上　遭火速開鍘
新航恐怖亂流！男心臟病發亡「愛妻就坐旁邊」　重傷躺ICU才知
快訊／王必勝真的斜槓！接任開發資本「資深副總」　明報公司董事
中捷英勇黑衣男現身：妻在旁邊我不能放手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前女友下海拍A片！美男妒火狂燒　開車撞「她合體男優」怒嗆要殺人

日本「山崎麵包」副社長驚傳輕生！生前詭異如中邪　接班問題浮現

墨國冷氣維修工誤觸高壓電！　瞬間「冒出火花」電暈他

凱特驚喜登上雜誌封面「王室粉絲卻嚇壞」　詭異畫風被罵爆

詭異！東京民宅火警4死「3童不到10歲」　遺體驚見刀傷

新航恐怖亂流！男心臟病發亡「愛妻就坐旁邊」　重傷躺ICU才知喪夫

已婚少婦「愛上養子」　禁斷母子戀分手崩潰！她狠心槍殺射後腦杓

和丈夫吵架虐孩出氣　23歲媽「抱3歲女兒屍體」街上閒晃4公里

時隔4年！中日韓峰會26至27日首爾登場　將發表聯合聲明

付不出聘金！泰男「賣器官失敗」太窮被女友拋棄　崩潰想跳橋

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

前女友下海拍A片！美男妒火狂燒　開車撞「她合體男優」怒嗆要殺人

日本「山崎麵包」副社長驚傳輕生！生前詭異如中邪　接班問題浮現

墨國冷氣維修工誤觸高壓電！　瞬間「冒出火花」電暈他

凱特驚喜登上雜誌封面「王室粉絲卻嚇壞」　詭異畫風被罵爆

詭異！東京民宅火警4死「3童不到10歲」　遺體驚見刀傷

新航恐怖亂流！男心臟病發亡「愛妻就坐旁邊」　重傷躺ICU才知喪夫

已婚少婦「愛上養子」　禁斷母子戀分手崩潰！她狠心槍殺射後腦杓

和丈夫吵架虐孩出氣　23歲媽「抱3歲女兒屍體」街上閒晃4公里

時隔4年！中日韓峰會26至27日首爾登場　將發表聯合聲明

付不出聘金！泰男「賣器官失敗」太窮被女友拋棄　崩潰想跳橋

立法院外24日集會遊行申請通過　管制路線圖出爐...動員500警力

台南第2場大型就業博覽會南台科大登場　逾4千個工作機會歡迎求職

才認6月要登記　林萱瑜藏暗示「要進入另個階段」爆好消息！

大型重機爭取上國道！李孟諺要找民團溝通：尋求民眾可接受方案

航港局辦理113年度全國引水人首場在職訓練　強化引航安全

搶救震後觀光！花蓮推旅行團獎勵金　自由行抽機票還有特斯拉

前女友下海拍A片！美男妒火狂燒　開車撞「她合體男優」怒嗆要殺人

「王牌執行官」彰化分署赴同德中學　透過桌遊宣導法治

對姻親下手！色男下藥硬上同住女　獲輕判+緩刑理由曝

生小孩後一票媽媽「冷氣沒關過」！過來人曝1關鍵：電費沒爆過

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

以色列女兵被擄　哈瑪斯暗示想讓她們懷孕

快訊／日本航空2客機羽田機場擦撞

Fed放鷹美股重摔200點　台積電ADR漲1.61%

星野源爆偷吃「已婚女主播」　小三下場淒慘

日本傳奇大胃王「小林尊」宣布退休

大谷翔平斥資2.55億買豪宅　奢華內裝曝光

新航空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

imec執行長：台積電海外生產誘因重要

兄弟性侵14歲少女　完事塞火爐活活燒死

公園「19歲裸男」驚悚殺人！女慢跑遇襲亡

女發現「陌生男躲床底下」嚇壞：已住4個月

男撿到1分錢　用它刮彩券竟刮中千萬頭獎

英跳水男神下海Onlyfans！賣裸照籌奧運資金

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢！Keanna神隱

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面