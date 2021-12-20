好爸爸形象崩？1張照看出「王力宏跟小孩不熟」　網見這動作搖頭

▲王力宏是好爸爸形象，卻被傳出孩子生日或重要節日都缺席。（圖／翻攝自王力宏臉書、李靚蕾IG）



記者黃可昀／綜合報導

李靚蕾在最初的5000字長文中提到，王力宏很愛小孩，所以她力拼5年生3胎。王力宏昨天的聲明也強調自己很愛3個孩子，看似好爸爸形象，卻被傳出其實很少陪小孩，頂多視訊關心，網友更翻出2017年一張舊照，「從抱孩子的手法明顯看出兩人的經驗值差距」。

網友在Dcard討論，翻閱李靚蕾IG發現，兩人的最後合照停留在2年前，過去有不少一家人和樂融融的合照，但仔細看會發現，很多張照片都是李靚蕾深情款款地望著王力宏或孩子，眼神中充滿愛意，不過王力宏卻沒有一張合照是看著李靚蕾，幾乎都是視線緊盯鏡頭，可見兩人投入的感情並不對等。

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▲王力宏抱小孩的動作引起網友討論。（圖／翻攝自李靚蕾IG）



此外，還有網友找出2017年一家四口的照片，當時李靚蕾在生日派對上抱著大女兒，旁邊王力宏抱著小女兒，不過王力宏手擺放的位置卻很怪異，似乎不太熟悉該怎麼抱小孩，不禁讓網友懷疑，王力宏說自己很愛小孩、以3個孩子的利益為優先，為何卻連抱小孩的動作都很生疏？是否平常就很少花時間照顧、陪伴孩子呢？

網友留言，「從抱孩子的手法明顯看出兩人的經驗值差距，宏宏不是說很喜歡孩子的嗎」、「小孩可能拍完就丟給蕾蕾了，這個抱法身為媽媽我看了要暈倒」、「抱小孩那張我笑死」、「Forever lie～Forever lie~他只想用他這一輩子去騙妳。」