「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏反問：壓抑婚姻讓他變渣





▲王力宏李靚蕾8年婚姻，今年底在華人圈掀起一陣腥風血雨。（圖／資料照／攝影中心攝）

記者張靖榕／綜合報導

王力宏離婚李靚蕾結果鬧出爆料毀滅優質偶像人設風波，華人圈粉絲、非粉絲一面倒同情李靚蕾並開轟王力宏，對此大陸一名心理學工作者氣不下在微博發文質疑，「李靚蕾為什麼沒有反思一下，王力宏為什麼要離婚？」他更表示凡事不要只看表面，在講究男女平等的社會，不解為何每到離婚女方就都是受害者，男方就成了只靠下體思考的動物。

出版過幾本與心理學相關書籍的微博博主陳志林，20日在看完王力宏回應李靚蕾、李靚蕾再回應王力宏文章後，發文表示「每每離婚似乎都是男人的錯」。接著他問男女雙方長達8年婚姻，「王力宏對家庭就沒有付出嗎？全職太太做了8年，李靚蕾為什麼沒有反思一下，王力宏為什麼要離婚？為什麼要那麼渣？到底是一開始就渣還是因為壓抑的婚姻讓他變得渣？」

「志林哥哥就不懂了」，陳志林以第三人稱稱呼自己，並表示現代社會「不是講究男女平等嗎？為什麼每每在離婚的時候女人都成了受害者，每一段失敗的婚姻男人難道就不受傷嗎？」他說王力宏縱使有錯，但「男人真的就只是下體思考的動物嗎？男人真的就那麼冷血嗎？」

陳志林表示很多問題不能只看表面，畢竟婚姻是兩人的事，若出問題「絕對不只是一個人的錯，一個巴掌拍不響。」他接著指出王李兩人走到現在這種地步，各自都有各自的問題，「既然都已經離婚了，再去報復真的沒有意思。」他更要雙方好自為之，跟過去道別重新開始新生活，才是最佳選擇。

▲微博博主發文質疑當前風向太一面倒，結果論點被網友嗆爆。（圖／翻攝微博）

其他微博網友紛紛氣憤留言，「一個巴掌拍不響？你臉伸過來試試」、「還心理學工作者，你也配」、「你這種人真的很噁心，心理學是在雞窩裡學的吧，居然有臉自稱哥哥」、「少一副普渡眾生的嘴臉，蹭這種熱度，是書都賣不出去了嗎」、「這叫告知公眾事實，你這種人為什麼還要做心理師，悲哀。」

還有網友直指陳志林熱度蹭的方式極差，讓人看破手腳，「你也真是愛蹭熱度啊，是在提醒你的粉絲取關（取消關注）你嗎」，另一名網友則在下方回，「借個樓，小陳（陳志林）你在哪兒，我來打你一頓大嘴巴子，你也寫個長文反省下可好？」