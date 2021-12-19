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全聯、家樂福派對酒「第2件5折」　超市蒐羅聖誕儀式感商品一次看

▲▼city’super看準年末聚餐、交換禮物等買氣，即日起至12月25日特搜上百項充滿聖誕儀式感商品。（圖／city’super）

▲city’super看準年末聚餐、交換禮物等買氣，即日起至12月25日特搜上百項充滿聖誕儀式感商品。（圖／city’super）

記者林育綾／綜合報導

耶誕節、跨年將近，看準歲末聚餐和交換禮物買氣，各大超市業者也紛紛祭出相關商品優惠，city’super特搜上百項聖誕儀式感商品，還有香料熱紅酒、節慶應景酒等；而家樂福也精選派對酒單，許多酒款更有「第二件5折」；全聯福利中心即日起至1/6也推出「微醺派對」，除了酒類，下酒菜、零嘴也下殺，也有「第二件5折」。

●city’super

City’super即日起至12/25特搜上百項充滿聖誕儀式感商品，包括義大利聖誕節必吃的國民甜點「義大利水果麵包」（Panettone）、「義大利黃金麵包」（Pandoro）、聖誕烤火雞禮籃，還有歐美冬日必喝的香料熱紅酒，都一應具全並祭出優惠價。

▲▼city’super主打獨家義大利原裝進口「CHEF原味水果麵包」。（圖／city’super）

▲city’super主打獨家義大利原裝進口「CHEF原味水果麵包」。（圖／city’super）

根據業者觀察，受惠年底聚餐及聖誕節慶加持，整體酒類銷量與去年同期增逾3成，以氣泡酒、香檳、啤酒最為熱銷，佔達整體酒類銷量半數以上。尤其許多酒廠推出專為節慶打造的應景酒，以酒標及包裝有濃厚聖誕味最適合交換禮物，另外口感也都適合聖誕搭餐或派對慶祝飲用，相當討喜。

city’super首推泡渣30個月，果香更加豐沛飽滿，且帶有細緻的氣泡口感「法國查理斯聖誕限定黑中白香檳」原價2300元，特價1999元。另特別引進酒瓶外印有雪人、聖誕老公公等毛衣織紋圖案聖誕應景酒標的「西班牙 醜醜熱紅酒」（The Ugly Gluhwein）原價699元，特價579元，買2瓶再送醜醜熱紅酒馬克杯一只。 

而歐洲家家戶戶於家中隨手都可煮出一杯熱香料酒（Mulled Wine），簡單加熱的紅酒中放入香料，讓其喝起來氣味豐富、口感香甜，常見添加香料有八角、丁香、肉桂、肉豆蔻。而city’super亦有貼心將搭配好的熱紅酒香料包與紅酒一同販售，消費者只需買瓶喜歡的紅酒與香料包在家一同倒入鍋中輕鬆熬煮即可。Macro熱紅酒香料包（經典風味）30g原價99元，特價89元。 

●家樂福

而家樂福也開出「派對酒單」，許多酒款更推出「第二件5折、全系列8折」優惠，綁定家樂福錢包付款還享1元積1點的紅利。業者推薦，有超過1000毫升的大容量酒款，不到600元的價格，是超高CP值的無痛派對酒。

▲▼家樂福精選派對酒單。（圖／業者提供）

▲家樂福精選派對酒單。（圖／業者提供）

此外還有適合閨密們各式各樣的「粉嫩」酒款，從粉紅葡萄酒、氣泡酒、草莓風味奶酒、粉紅琴酒不約而同地以粉紅色進行配色；而男士們小聚也推薦經典酒款，包含泰晤士琴酒、經典白萊姆酒、Glen Tyrell威士忌、亨立爵士琴酒等。

其中還獨家上架啤酒頭花生捲冰淇淋啤酒禮盒，將宜蘭經典小吃花生捲冰淇淋拆解成花生啤酒、芋頭啤酒、香菜啤酒，每組還附贈啤酒杯和紀念袋，好喝又有趣。單瓶的酒款也有著特色的包裝，如屍人骨頭蘭姆酒的風格包裝，或者可愛的愛心汽泡酒，另有網紅最愛的約翰走路黑牌雪莉炸彈潮對決驚喜組，交換禮物完畢就能在派對上直接開喝。

●全聯

而全聯福利中心也自即日起舉行「微醺派對」，多款酒類、零食、下酒菜都有特價，包括第二件5折、任2件折扣等，指定商品還加贈20點福利點。

像是「Amore愛慕水蜜桃微甜氣泡酒」原價單瓶399元，第二件5折平均一瓶299元；多力多滋玉米片任2包66元；畫豆精選微甜紅葡萄酒單瓶特價269元，2瓶加贈20點，買二特價每瓶239元。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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