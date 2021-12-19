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王力宏人設毀滅！　音樂系學生「半夜哭改論文」：早知道選周杰倫

▲▼ 王力宏論文 。（圖／翻攝自抖音）▲▼ 王力宏論文 。（圖／翻攝自抖音）

▲音樂系學生關於王力宏論文也要切割 。（圖／翻攝自抖音）

記者蔡儀潔／綜合報導

王力宏被李靚蕾踢爆婚內各種惡劣行徑，形象跌落谷底，更被大陸官媒痛批「人設崩塌絕非偶然」。消息傳出後大陸多個品牌火速切割，深怕被波及，如今就連音樂舞蹈學院學生的畢業論文也得被迫改題目。

微博一名用戶PO文，稱王力宏的歌迷寫論文被迫改題目。據其發出的圖片顯示，該名歌迷為某大學音樂舞蹈學院音樂表演系學生，研究的題目是流行音樂，並且以《花田錯》為主要研究對象。

▲▼ 王力宏論文 。（圖／翻攝自抖音）

▲論文內容 。（圖／翻攝自抖音）

該篇論文開題報告內文提到，《花田錯》是流行樂男歌手王力宏創作、作曲、演唱，引用了京劇中的唱詞《花田錯》的名字，改編成情歌，將流行風格和戲曲風格完美結合，為流行音樂注入新的藝術生命，也讓更多的人領悟戲曲的魅力，以《花田錯》為例探究流行音樂與戲曲元素的融合路徑具有代表性。

對此指導教師意見寫道「同意修改後開題」。另一張聊天紀錄顯示，該篇撰寫論文的學生在18日凌晨傳訊給指導老師，稱「老師實在不好意思深夜打擾您，我寫的花田錯嘛，王力宏最近出事了，我想問問您，論文寫了劣跡藝人的歌會不會有什麼影響，或者開題報告答辯結束之後，還能不能修改題目。」

同學也向老師抱怨，當初是猶豫到底要拿陶喆還是王力宏研究，沒想到王力宏「不鳴則已，一鳴驚人，我服了我當初就應該選周杰倫。」

網友紛紛表示同情，「太可憐了你」、「笑死太悲傷了」、「娛樂圈就是個骯臟的地方，建議寫論文的時候避開關於藝人的題目，很容易被連累」、「姐妹應該選女歌手 女歌手塌方幾率遠小於男歌手」。

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