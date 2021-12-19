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胡錫進強調王力宏是「美籍台灣人」　不是大陸籍

▲▼ 。（圖／翻攝王力宏李靚蕾IG）

▲人設崩壞的王力宏，連大陸官媒都切割。（圖／翻攝王力宏李靚蕾IG）。

記者林彥臣／綜合報導

優質偶像歌手王力宏遭到前妻李靚蕾「毀滅式爆料」，一夜之間人設崩壞，對此剛剛退休的大陸官媒前《環球時報》總編輯胡錫進在微博上發文特別強調，「王力宏不是大陸籍，而是美籍台灣人」。

現為《環球時報》特約評論員胡錫進，發表一則題為《台灣產瓜、台美切瓜、大陸吃瓜》的評論表示，王力宏不是大陸籍，而是美籍台灣人。這件事首先是台灣的瓜，今天台灣「公投」據說都因他的瓜受影響了。這個瓜還是要在台灣或美國繼續切。

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲大陸鷹派官媒《環球時報》前總編輯胡錫進已經退休，現為特約評論員。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

評論指出，不過，王力宏的市場主要在大陸，所以大陸網友社會的態度才最關鍵。目前其妻的指控對王力宏的人設是致命的，除非他能提供相反的證據並讓事情反轉，否則他在大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了。

評論指出，慾望城市同時是超級墓地，每一座豪華別墅都有一扇門直通殯儀館。很多人以為它是通向後院花壇的門而錯誤推開它。

▲▼胡錫進的評論開頭就強調王力宏是「美籍台灣人」。（圖／翻攝自胡錫進微博）

▲胡錫進的評論開頭就強調王力宏是「美籍台灣人」。（圖／翻攝自胡錫進微博）

評論最後總結，情慾，是天性。管理情慾，不讓它造成傷害和毀滅，是永恆的道德主題之一。社會不斷「殺一儆百」，以示邊界的嚴肅性。王力宏惹翻的是前妻，他的3個孩子的母親。他很可能已經在劫難逃。

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