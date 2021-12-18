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三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」！被逮喊：來不及花

▲▼三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」！被逮喊：來不及花。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲葉嫌行竊失風竟揮剪刀割頸。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區大同南路昨(17日)凌晨發生一起搶案，一名葉姓男子見到蔥油餅李姓攤商睡著，大膽上前行竊，不料過程中老闆驚醒，雙方立即爆發肢體衝突；葉嫌為求脫身，竟隨手抄起剪刀劃傷李男頸部後逃逸，李當場濺血送醫，險些傷到頸動脈。警方事後循線在新莊逮捕葉嫌，並查獲贓款1萬4200源，全案依強盜罪移送新北地檢署偵辦。

警方調查，50歲的葉嫌涉及多起竊案，17日凌晨葉因缺錢花用，在三重區大同南路尋找下手目標，正巧撞見路旁一攤蔥油餅小販，李姓老闆趴在攤位上睡著，葉遂上前大膽行竊，不料搜刮錢財的過程中卻驚動李姓老闆，2人當場爆發肢體衝突。葉嫌為求脫身，隨手抄起攤位上擺放的剪刀劃傷李男頸部，隨後逃逸無蹤。

事後警方獲報到場，立即協助李姓老闆送醫，刀傷險些劃過頸動脈，幸經醫師清創治療後，並無生命危險。警方事後成立專案小組並調閱監視器畫面追查，鎖定葉男涉有重嫌，並於17日下午3時50分於新莊區中和街將其拘提到案，同時查扣贓款1萬4200元、以及做案用衣物等證物；荒唐的是，葉男落網時還稱，行竊得手後僅花不到1000元，「還來不及花就被抓」。全案詢後將葉男依涉嫌強盜罪嫌移送新北地檢偵辦。

▲▼三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」！被逮喊：來不及花。（圖／記者陳豐德翻攝）

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