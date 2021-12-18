國道1號南向貨品掉落釀意外　駕駛不耐久候走路肩警將開罰

▲國道1號南向333.9公里仁德戰備道路段，聯結車載運鐵絲線圈掉落中線車道，致使自小客車被貨物撞擊而肇事，許多車輛因塞車違規行駛路肩，四大隊將嚴罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向333.9公里仁德戰備道路段，17日下午發生交通事故，1部自小貨車疑變換車道不當，造成聯結車緊急剎車，所載鐵絲線圈掉落中線車道，致使1部自小客車被貨物撞擊而肇事，該起事故封閉內、中線車道處理，幸無人受傷，駕駛酒測值均為0，而當時許多車輛因為不耐塞車違規行駛路肩，國道警察第四大隊表示將依法開罰。

國道警察第四大隊表示，1部自小貨車於12月17日下午1時38分許，行駛國道1號南向333.9公里仁德戰備道路段內側車道，疑似變換車道至中線車道後緊急剎車，致1部營業半聯結車緊急剎車，車上所載貨物鐵絲線圈掉因此落中線車道，導致後方1部自小客車因閃避不及撞上鐵絲線圈，該起事故封閉內、中線車道處理，幸好無人受傷，駕駛酒測值均為0。

事後有網友PO出「國道1號南向333.9公里路肩骨牌效應」影片，指許多車輛都違規行使路肩，國道警察第四大隊指出，經查當時因掉落物品為大型物品，現場處理耗時致該路段車流阻塞行速緩慢，但該路段並無開放車輛行駛路肩。網路所傳影像中，多數車輛行駛外側路肩實屬違規行為，民眾可將影片上傳內政部警政署國道公路警察局交通違規檢舉專區，四大隊員警將依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第9款未依規定行駛路肩據以製單舉發，處新台幣4000元~6000元罰鍰。

依規定高速公路路肩係僅供特殊路況暫停、故障車輛停車待援或消防車、警備車、救護車、工程車及救濟車等緊急通行之用。本大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免追撞前車。如於高速公路遇到事故、施工或車多狀況，請多加利用高速公路局1968 APP查詢，避開前揭塞車路段，不要擅自行駛路肩，避免受罰，造成自身及其他用路人之危害。