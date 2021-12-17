女友突問「結婚就要生小孩？」木頭男誠實1回答遭罵翻：觀念真可怕

▲女友聽到原PO的回答氣炸。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

準新人們踏入婚姻前，未來該如何共組家庭，是兩人必須面對的課題，尤其現在物價、房價高漲，養育下一代會花費許多金錢，經濟因素是很多人不生的考量，一名男網友表示，女友突然問他「為什麼結婚後要生小孩？」結果他的回答讓女友超生氣，對此，網友們也挺女方，「這回答被罵很正常」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，女友突然提出一個問題，「為什麼男女要結婚生小孩？」他則直接回答「這是為了展現自己的價值，讓別人知道自己的好，到了一個年紀要傳宗接代」。怎料女友聽到後秒變臉，生氣地說「我結婚又不是為了討好你或你媽，我也不是生孩子的工具 」，讓原PO很無奈「又在生氣了」。

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貼文一出，許多網友表示，這樣的回答聽了真的很討厭，「不要為了傳宗接代糟蹋別人家的寶貝」、「如果我是你女友，我肯定揍你一頓讓你懷疑人生」、「女友脾氣真好，只是生氣」、「這是什麼時代的想法」、「為什麼女人要生小孩才能展現自己的價值？那男人沒子宮可以生孩子不就等於沒價值」、「你回答的很爛，鋼鐵直男」、「人的價值展現在當生殖工具？」「你家是有皇位要繼承嗎？」

另外，網友們也提供正確解答，「直接說這是愛，因為愛妳才要用一生負責，生小孩也是愛，有兩人公共的孩子成就完整的家」、「雙方結婚主要是為了未來能互相扶持到老，傳宗接代是其次」、「就說愛的結晶就好了，不會說話，還是別說話了」、「你要說，因為我想要一個跟妳一樣可愛的小孩」。

▼網友們也認為這回答聽了很火大。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）