最強鹹魚翻身！「3星座」2022將擺脫衰運　工作、財運一路飆升

▲3星座2022年將迎來不一樣的新氣象。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

剩下不到半個月的時間，即將揮別2021年，迎接嶄新的2022年。星座專家艾菲爾近日在《命運好好玩》分析，有3個星座在2021年運氣較弱，但是來到2022年，整個運氣將大奔放，供大家參考（太陽、上升星座）。

第三名 巨蟹座：撥雲見日，鴻圖大展

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艾菲爾表示，巨蟹座在2021年一度有一個非常好的事業風光，但到下半年，事業運勢遇到一些寒流或是一些挫折，所幸2022年可撥雲見日，在事業方面正式脫離衰運，獲得好運氣上門。艾菲爾提醒，不要去受到朋友對你的負面評價，最重要是對自己要有信心。

第二名 水瓶座：財神眷顧，償還債務

艾菲爾指出，水瓶座朋友如果今年因為房屋貸款、卡債等問題，讓你很沮喪，到了2022年會緩解，並獲得財神眷顧，能夠脫離因欠錢被追債或者家庭因金錢問題爭吵不休等狀況，2022年你會有非常好的財運出現，別人欠你錢，也會誠實還錢。

第一名 雙魚座：才華能力，受到重用

艾菲爾說，雙魚座朋友2022年才華受到肯定、重用，如果你是做創作的人，或是創意、行銷、廣告方面的，都能夠獲得創意上的靈感，作品、才華在2022年能夠獲得貴人支持，你也能夠更加有名氣、有名聲。

▲星座專家艾菲爾在節目中分析2022年星座運勢。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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