欠6萬還3萬…債主召喚「10人球棒隊」　闖中和民宅猛砸出氣

記者陳豐德／新北報導

新北市中和區一位雞肉攤商粘姓婦人因為積欠多筆債務，16日找來眾多債主於新生街住家談判款項清償，但一名陳姓債主不滿粘婦欠他的6萬只願還3萬，陳男氣得撂來9名小弟組成「球棒隊」，闖入婦人住家狂砸後逃逸，警方獲報後組成專案小組積極偵辦，9小時後將陳男等10人全數查緝到案。

▲討債反遭嗆不滿沒面子，債主撂人組球棒隊闖民宅猛砸。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，59歲粘姓婦人在市場擺攤賣雞肉，由於周轉不靈時常找人借錢，在外積欠近百萬元，為了還清款項他邀請眾債住到家中商討，並找來乾兒子33歲張男到場一同協商，眾人商討僅有80萬元現金各該償還多少比例。

不料債主陳男不滿自己明明借6萬，只能先拿回3萬元，與粘婦起了口角，義子看不下去跳出來嗆聲，並把陳男趕出家門；心有不甘的陳男隨即打電話叫小弟助陣，一共10人持球、鐵棍等物衝進屋內，並砸壞電視、櫥窗，碎片玻璃不慎劃破其中一名小弟手臂，事後小弟送醫時被警方鎖定，其餘犯嫌也被專案小組以車追人，陸續查緝到案。

粘婦家中不見了10萬元，但被逮犯嫌卻聲稱他們沒有拿錢，全案訊後依照毀損、傷害、妨害自由等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼遭砸屋內慘況。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼球棒隊駕駛多車到場。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方起出球棒等證物。（圖／記者陳豐德翻攝）



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