台鐵2員工拒掃QRcode硬闖　站務員制止被「自己人」爆打推撞牆　　

記者黃孟珍／苗栗報導

台鐵苗栗站1名李姓站務員，日前因落實防疫實聯制，要求進站旅客掃QRcode，但有2名台鐵員工竟不配合防疫，硬要闖進閘口，和李姓站務員爆發口角，接著將李員重推撞牆，直到警方到場後才稍稍平息；經了解，李員年初才因為阻擋1對逃票夫妻檔，慘遭男子毆打成傷，沒想到又因堅守崗位而再度被毆。

▲對李姓站務員施暴的自家台鐵員工，也被警方帶至派出所。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據民眾表示，11月23日晚間10時許，1名穿著橘色上衣的站務員，正在閘口檢查防疫實聯制 QRcode工作，突然有4男1女準備進站時，被李員攔下受檢，當時2男1女立即聽從指示掃描QRcode，但剩下陳姓、孫姓男子卻不願掃描，還對李姓站務員出言叫囂。

▲▼陳姓、孫姓男子卻不願掃描，還對李姓站務員出言叫囂。 。（圖／翻攝自社會事Line群組）



隨後，1名戴紅色口罩的男子，動手將李員推去撞牆，另1名男子則用身體將站務員擠到角落。經了解後發現，這5人全都是自家台鐵員工，卻因防疫而引發肢體衝突，雙雙被帶至派出所，目前已經達成和解。

這名李姓站務員，年初時也曾發現一對夫妻搭台鐵到苗栗站欲從行李房溜走逃票，追上去要求補136元的車資，慘遭丈夫掐脖子、飛踢，施暴長達4到5分鐘，最後還送醫治療，沒想到這次又因盡忠職守而發生衝突。

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