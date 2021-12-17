計畫跨年向6年女友求婚「婚戒從當舖買」！網勸退吐暗黑原因：別碰

▲原PO想在當鋪買婚戒。（示意圖／翻攝自Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

婚戒品牌和款式百百種，挑選婚戒成為結婚前首要面臨的課題之一，一名男網友表示，想趁著跨年的浪漫約會，跟交往6年的女友求婚，本來打算去銀樓挑選婚戒，偶然經過當舖店，發現櫥窗內有一枚超漂亮的戒指，想要買來當作婚戒，貼文一出，許多網友勸原PO不要，並提醒可能會遭來厄運。

男網友在PTT發文，想把握年底機會，在跨年當天跟女友求婚，最近正在觀望合適的婚戒，本來打算在銀樓買，「但今天路過家裡附近的當舖時，櫥窗裡的流當品有一枚戒指造型非常漂亮」，想買來當作求婚戒指，「想問問女生，如果知道求婚戒指是從當舖買的流當品會介意嗎？還是乾脆不要告訴女方這件事？」

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對此，許多網友認為，當舖的東西不要亂拿，「當鋪的東西通常都有一段故事」、「流進地下貼身物，有些會帶特有的磁場，建議不要」、「畢竟有可能是贓物，或者其他產權糾紛，覺得沒事幹嘛去招惹不必要風險」、「寧願買便宜的，也不要買這種可能是衰運的」、「我不想把自己的喜事觸霉頭」。

▲許多網友認為，在當鋪買婚戒不太合適。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

撇除掉會有厄運的可能性，不少網友認為，結婚是人生重大的事情，應該要慎重看待，寧願買便宜戒指也不要二手貨，「如果你是女生，你覺得可以？一生一次然後二手接收別人的典當品」、「我寧願便宜一點的銀戒、白金戒，也不要二手鑽戒」、「我無法，我可以接受假鑽、人工鑽，但無法接受當舖真鑽」。

但也有人認為，如果雙方說好且認同的話就沒差，「我結婚時候就是登記路上順路去當舖挑兩個儀式用，主要看女友接不接受」、「一生一次的問題雙方說好就好，連婚戒通通不要也行」、「如果真的想買，就應該先跟你女友坦承看她接不接受」。