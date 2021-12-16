聽見驚悚「鬼聲」！廢棄碉堡探險實況超嚇人　他轉頭奔逃

▲在影片2分28秒處，錄到疑似男子的聲音。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

英國34歲男子賈爾丹（Amir Jardan）造訪一處廢棄碉堡探險，但進去後卻感覺到似乎「受到監視」，每隔數分鐘就會聽見來自不同方向的聲響，甚至錄到疑似男子說話的超清楚回應，嚇得一行人落荒而逃。

▲賈爾丹與女友。（圖／翻攝自臉書）

每日星報報導，賈爾丹在聽說廢棄碉堡「吉爾基克堡」（Fort Gilkicker）有超自然現象後，與女友諾特莉（Amy Notley）及阿姨辛格頓（Suzanne Singleton）一同前往探險。但他進去後卻發現，可聽見來自各個不同方向角落的聲音，像是敲擊聲等等，「好像是有人在玩弄我們」。

賈爾丹走進廢棄碉堡地下隧道後，朝向黑暗處喊著「如果這裡友人的話，你願意過來打聲招呼嗎」、「來鏡頭前面這邊打個招呼，這樣我們就能聽見你的聲音」。話才剛說完，前方黑暗深處立刻傳來聲響。

▲賈爾丹的女友、阿姨也一起同行。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

然而這一切還不是最恐怖的地方。就在辛格頓和他們走散之後，賈爾丹喊著她的名字，3人接著團聚，但現場卻突然傳來一個類似男子說話的聲音，直呼辛格頓的小名「蘇珊」（Susan），讓一行人當場嚇到立刻跑出建築物外。

賈爾丹事後坦言，在這個過程當中，一行人覺得最恐怖的瞬間，就是聽到「蘇珊」的那一刻。