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捷運廁所半夜傳詭異敲門聲！鬼打牆松江南京站...台北5大交通靈異曝

台北捷運有不少都市傳說。（示意圖／報系資料照）

▲台北捷運有不少都市傳說。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北擁有便利的生活，尤其大眾運輸工具發達，公車和捷運是許多通勤族的首選，不過你可知道，北捷和公車也有不少都市傳說，像是台北車站招牌、鬼打牆的松江南京站、黑色260公車等，引發網友熱議。

YouTuber「奇怪仙人掌」（OddCactus）分享5個台北大眾交通靈異鬧鬼案件：

一、台北車站招牌

在台鐵工作過的員工都知道，北車招牌是台鐵運勢的象徵，一名退休員工俞秋苓表示，招牌只要有一個字沒亮，隔天剛好都會有事故發生，像是機械故障、有人掉下進軌道等，因此員工每天下班，會特別注意招牌，如果發現有字沒有亮，就會立刻通報。不過，該招牌已在2016年拆除，也讓這個傳說成為過去式。

台北車站招牌現已拆除。（圖／翻攝自維基百科，CC BY-SA 3.0）

▲台北車站招牌現已拆除。（圖／翻攝自維基百科，CC BY-SA 3.0）

二、新埔站女廁

2019年2月5日一名清潔人員到女廁打掃時，發現最後一間反鎖，敲門沒有人回應，通知站方協助開門後，赫然發現一名56歲婦人，用藍色跳繩、腳半蹲姿態結束自己的生命。當局並沒有辦招魂儀式，之後工作人員就流傳，每天晚上過了12點，似乎都會聽到女廁傳來叩叩叩的敲門聲，打開門卻空無一人，調閱監視器也沒看到其他人。此外，還有清潔人員表示，在打掃時感覺門縫似乎有對眼睛在看她，或是被壓迫到喘不過氣。

曾有民眾在新埔站女廁輕生。（圖／翻攝自Google Map）

▲曾有民眾在新埔站女廁輕生。（圖／翻攝自Google Maps）

三、鬼打牆的松江南京站

一名網友在PTT分享某天和朋友聚餐完，搭車要回家的經歷，他搭上捷運後離開，到了下一站卻看到對面等車的朋友，原以為自己搭錯車，下意識下了捷運，卻沒想到自己還在松江南京站。更恐怖的是，有不少網友也紛紛表示在松江南京站遇過類似的狀況。

不少網友表示曾在松江南京站迷路。（圖／翻攝自Google Map）

▲不少網友表示曾在松江南京站迷路。（圖／翻攝自Google Maps）

四、不存在的高鐵女孩

2016年10月31日當天高鐵在左營站出軌，同天下午3點左右，行經台北到板橋時，有位法國籍司機表示，看到一個小女孩在隧道內跑來跑去，通報後相關人員趕到現場，卻找不到司機所說的小女孩。另外，高鐵隧道內有管制，理論上不可能有人進出，這也是高鐵第一次傳出詭異事件。

司機聲稱看到隧道裡有小女孩。（圖／翻攝自維基百科）

▲司機聲稱看到隧道裡有小女孩。（圖／翻攝自維基百科）

五、黑色260

260公車是連接台北市區和陽明山很重要的一條路線，傳說在午夜12點，這台公車會出現在仰德大道，但是車內沒開燈，乘客和司機都面無表情、死氣沉沉，就算路人招手也不會停下。還有人說這班其實每站都會停，就算沒有人也會，因為不是要給人搭的。

末班260公車被傳是「幽靈公車」。（圖／翻攝自維基百科，andy810625）

▲末班260公車被傳是「幽靈公車」。（圖／翻攝自維基百科，andy810625）

網友看完後，紛紛留言，「新埔捷運站的廁所已經改建了喔！不要怕」、「松江南京站我那個發生過！真的詭異」、「應該是台鐵事故發生率，招牌故障率才會一起有事的機率高吧」、「黑色260是真的有這班車，但那是誤會，那班車是載員工下班的調度順風車，所以車上所有燈光都會關閉不載客，當然也更不會停車載客…」。

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