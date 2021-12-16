留學生找4.8星舒壓館！慘遭按摩師硬上　她推拒哭求：我是女同志

▲王男被依法判3年6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名留學生「花花」（化名）先前到一家評價4.8星的按摩店，沒想到卻被王姓按摩師趁機撫摸下體、性侵，雖然過程中花花不斷抗拒，並聲稱自己是女同志，卻仍慘遭對方魔爪。對此，法院審理後，一、二審都依法判王男3年10月徒刑。

判決指出，花花跟著老師到台中辦展覽，結束後她於網路上找了一間評價最高的按摩店，想要到店裡按摩舒壓，而剛到王男的工作室時，對方安排她到最裡面的房間，言談也相當有禮貌，並告訴花花「我先出去，妳脫一下，然後妳趴好我再進來」。本來一切都很正常，但當按摩到尾椎部份時，王男突然出現很多不必要的動作。

更誇張的是，王男之後整個人蹲坐到花花身上，還將她的內褲拉開，詢問是否可以撫摸，而花花見狀後，嚇得告訴對方自己是女同志，無法跟男生發生那種關係，但她又擔心自己遭遇不測，不敢太過強硬的反抗，因此提出願意用嘴，只祈求王男不要硬來。不過，王男卻仍是不滿足，之後仍是強硬性侵花花，直到王男女兒在外敲門才結束。

花花指出，當時因為自己太懦弱、害怕，事後還付了按摩費用，而等她離開按摩館後，就立即告知朋友情況，但因為人生地不熟根本不知道該如何處理，後來是在當地友人的陪伴下到警局報案。王男被捕後還辯稱，是花花主動，所有過程都是在花花答應的情況下進行，自己並沒有脅迫。不過，法官勘驗證人證詞、花花的反應，認為王男所言為卸責之詞。

台中地院審酌，花花是身在異地，碰到這等事情不知道該如何反應，又擔心自己強硬反抗會激怒對方，導致自己遭遇不測，衍生更多傷害，因此才未有積極反抗，且王男5年內也有強制性交罪的前科，因依犯強制性交罪，判處他3年10月徒刑，而王男不服判決結果上訴到二審，但台中高分院法官認為，一審判決並無不妥，因此維持原判，駁回其上訴。