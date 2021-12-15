「行人庇護島」釀3車翻覆？議員臉書PO文引熱議　網狂酸三寶駕駛

▲和美鎮行人庇護島已經造成3車翻覆。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為保障行人在車流量繁雜路口的行路安全，和美鎮彰美路與孝德路口，增設「行人庇護島」，但卻連連發生3件「翻車」事故，彰化縣議員賴清美在臉書po文，希望「增設反光板或是防撞桿」，或改變設計高度偏低增加高度，對於夜間車輛可視性才會更高，沒想到2篇po文卻引來千名網友留言。

▲彰化和美行人庇護島被居民質疑設計不良。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

本刊今年1月曾報導過【行人庇護島竟成「左轉車殺手」？錯！那是你太習慣過彎「切西瓜」】，所謂的行人庇護島，說穿了，就是將原本的行人穿越道自道路分隔島方向退縮，並預留一行人待停區域，確保行人在過馬路時，即便遇到燈號轉換，仍有足夠的停留區域能夠保護自身安全行人庇護島最大的功用，要避免駕駛在左切西瓜時，因視線死角而撞擊到其他用路人。

從賴清美po圖中可以看到「行人庇護島」都被撞到有擦痕，那「行人庇護島」為何會讓車輛翻車連連，有網友點出重點「習慣切西瓜又不看路的開車方式，做到2米高度也是撞啊」，三寶駕駛釀禍，還牽拖庇護島做得不夠好，引發網友高度留言回應。

賴清美強調，「居民反應至少已經有三部汽車在這裡翻車！我知道行人穿越道設計的很安全」，更希望駕駛人都能遵守道路交通守則，將會與相關單位進一步會勘，至少增設個增設反光板或是防撞桿，讓路口更安全。