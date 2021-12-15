防疫旅館同層樓2人染疫！不排除交互感染　整層住客今移出安置

記者嚴云岑／台北報導

境外移入案16859解隔離後2天確診，Ct值12病毒量高，指揮中心進行防疫旅館擴大採檢，在其隔壁房又驗出一確診者案16870，為從美國入境的30多歲本國籍男性，Ct值31。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前不排除交互感染可能性，今日會將該旅館同樓層旅客移到集中檢疫所安置。該旅館員工則列為自我監康監測，應採12人已採9人都是陰性。

國內今（15）日新增7例境外移入，其中案16870與Ct12的案16859個案住在同防疫旅館同樓層，昨日因旅館擴大匡列採檢確診。

羅一鈞提到，個案曾赴美國旅遊，12/5入境唾液篩檢陰性，但12/6檢疫期間出現有喉嚨痛、右側扁桃體腫痛及壓痛等症狀，曾安排視訊診療，也有回報衛生單位，12/7服用藥物後仍有全身倦怠、咳嗽等症狀，12/8症狀緩解，但昨日回溯採檢仍驗出陽性，Ct值31，但從時序推斷，發病日比案16859早，後續會就其病毒與案16859進行基因比對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在案16859確診後，指揮中心已針對防疫館進行回溯性採檢，應採36人，其中1人陽性、20人陰性、2人檢驗中、13人帶採檢。

羅一鈞表示，台北市衛生局已經取得旅館內部監視器，會再就內容做進一步分析，另也同步調查是否為家戶感染。羅一鈞另提到，目前看來案16870發病時間比案16859早，雖然兩案住在相鄰房間，目前尚無法排除為個別獨立事件，會就兩案進行基因定序比對，是否有交互感染情形還有待調查。若確定為交互感染，不排除會把境外移入個案改列為本土個案。