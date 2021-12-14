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法國國會兩院先後到　前議長戴扈傑15日二度訪台、將見蔡英文

▲▼2016年，時任法國議會副議長的戴扈傑曾訪台，圖為總統蔡英文在總統府接見戴扈傑。（圖／翻攝總統府官網）

▲2016年，時任法國議會副議長的戴扈傑曾訪台，圖為總統蔡英文在總統府接見戴扈傑。（圖／翻攝總統府官網）

記者黃巈禾／台北報導

外交部今（14日）證實，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy） 應我國政府邀請，訂於12月15日至19日率5位跨黨派議員共6人訪問台灣，訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮。

除戴扈傑外，其餘6位同行的議員包括，外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。外交部表示，該團是繼法國參議院友台小組李察主席10月率團訪台，另一個法國國會的重要訪團，創下歐洲單一國家國會兩院在三個月內先後訪台的紀錄。外交部對於戴扈傑主席訪團來訪表達誠摯歡迎之意。

外交部指出，戴扈傑等人訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮；訪賓另外將會晤經濟部、衛生福利部、大陸委員會、行政院環境保護署等相關部會首長，並參訪文經設施等；游錫堃及吳釗燮均將分別設宴款待戴扈傑主席等人，訪團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

此外，戴扈傑長期堅定支持台灣。外交部提到，戴扈傑自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係，國民議會本年11月29日高票表決通過由戴扈傑領銜發起，且經院內7大政團總召等共183名議員連署的「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，不僅是法國國民議會通過友台決議案首例，更創下法國國會兩院在本年內均首度通過友台決議的紀錄，國會兩院共同發出挺台的強大聲量，展現高度友我情誼。

外交部表示，此次是戴扈傑在2016年之後第二度訪問台灣，彰顯台法關係友好緊密。雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。

關於戴扈傑率團訪問台灣一事，總統府發言人張惇涵今（14日）表示，總統府誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人來訪，蔡英文總統預計將16日上午，於總統府內接見戴扈傑主席訪問團。

張惇涵表示，這是繼今年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台後，法國國會的重要訪團再次來訪，這也創下歐洲單一國家的國會兩院，在短短三個月內先後訪台的紀錄，充分展現台法友誼持續緊密深化。

張惇涵表示，法國參議院在李察主席領銜下，今年5月以無異議通過史上第一個友台決議案後，國民議會也在戴扈傑主席領銜下，於11月高票通過首個友台決議案，法國成為今年歐洲在國會兩院連續首度通過友台決議的國家，更充分彰顯台法夥伴關係愈趨緊密堅實。

張惇涵進一步表示，法國作為台灣在歐洲第4大貿易夥伴，期盼透過此行，雙方能夠就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等重要議題進行深度交流，進一步深化台法合作關係。

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