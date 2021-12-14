北市爆有新個案！指揮中心：入境18天確診Ct值12「今已列案號」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

春節檢疫7+7+7方案引發北市府憂心，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今（14）日透露近日有一個中央尚未公布案例，解除隔離後被發現陽性，目前只能好的準備、最壞的打算。指揮中心發言人莊人祥回應，該案是今天下午所公布的境外移入案16859，確實於解除隔離後兩天自主健康管理期因為有症狀就醫確診，Ct值12，病毒量偏高，指揮中心並未隱瞞。

春節專案今日開始，受到中研院事件、Omicron變異株等影響，黃珊珊上午在臉書表達自己的擔憂，直言不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大的代價！最後還喊「天佑台灣！」柯文哲與黃珊珊今天下午受訪時透露，有一個中央尚未公布案例，解除隔離後被發現陽性。黃珊珊進一步說明，該民眾返台經檢疫14天，解除隔離後結果還陽性確診，Ct值偏低，如果該案是適用7+7政策，他可能就返家接觸家人，屆時很有機會把病毒給傳出去。

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莊人祥受訪表示，該案是今天公布新增境外移入個案，本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢，今日（12/14）確診，初步匡列4名家屬，檢測陰性，進行居家隔離中。調查該案打過2劑AZ，屬於突破性感染。

莊人祥表示，確實採檢結果顯示，該案Ct值僅有12，屬於高病毒量；已經有前往她檢疫的旅館進行瞭解，旅館曾經在9月與11月於不同樓曾有確認新個案，初步無看到關連性，仍研判為境外移入個案，也還會持續調查。

莊人祥強調，指揮中心並未隱瞞該案，地方衛生單位已經介入處理，而且依照相關流程進行，該案自主健康管理期間外出也都有佩戴口罩，對社區風險低。

▲12/14境外移入個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大