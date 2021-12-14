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財經專家「四公投都同意股市跌勢多」：半導體發展會被打問號

▲▼1218公投在即，國民黨主席朱立倫公投宣講掃街派票12/14行程，在黨籍立委蔣萬安、賴士葆、費鴻泰、林奕華、台北市議會副議長陳錦祥等人的陪同下，由中央黨部出發一路掃街前往新北市新店區。（圖／記者湯興漢攝）

▲1218公投在即，國民黨主席朱立倫公投宣講掃街，主張四個同意；不過，財經專家認為，四個同意，股市跌勢居多，半導體產業也會被打上問號。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，財信傳媒董事長謝金河13日接受媒體訪問時表示，對台灣經濟發展影響最大的是「藻礁公投」，影響未來能源使用配比，進而對股市造成影響，「四大公投都同意，股市跌勢居多，而四個都不同意，股市漲勢會較大」。

謝金河接受媒體訪問時指出，四項公投之中有三項對經濟影響較大，核四重啟跟藻礁，都跟台灣的能源發展有關。首先，在核四方面，因為是拼裝車且30年老議題，燃料棒也都送回原廠，加上核廢料問題無解，幾乎無法重啟。

他認為，核能未來也許還會是選項，但必須要有更前瞻的思考；而藻礁的問題上，這其實在馬英九政府就規劃三接，天然氣未來會比燃煤更重要，在綠電還沒成熟下，必須讓天然氣成為電力供應主軸。

至於所謂三接遷移至台北港的說法，他指出，這還需要10年以上的時間，太過依賴燃煤發電，則會有台中火力電廠空污的問題。

在整體的經濟影響方面，謝金河表示，三年來台商回流投資超過1000家，金額超過1.5兆，製造業大量回台，台積電也從7奈米、5奈米一路往前走，因此對電力需求相當迫切。

謝金河指出，如果藻礁公投通過，台灣電子產業，特別是半導體的發展，會被打上很大問號，股市一定會首當其衝，大家都要面對。

至於萊豬公投，謝金河表示，CPTPP的11個成員國中，沒有一個在限制萊豬進口，台灣豬競爭力又比美國強，超過九成民眾會選台灣豬。

謝金河認為，公投是政黨政治對決，但老百姓跟政治人物起舞，卻不知道對台灣實質經濟的影響，四大公投都同意，股市跌勢居多，而四個都不同意，股市漲勢會較大，投票下去的那一刻，就決定了台灣是要往前還是往後退。

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