情侶檔嗨過頭！控陌生嬤拿掃把打人　警看地上這一包真相大白

▲瞎情侶亂闖民宅稱要回家，沒想到身上掉出毒品包，立刻遭逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區一棟民宅12日遭人闖入，70多歲的劉姓屋主媽媽驚見一對情侶檔從沒上鎖的大門進來後，嚇得大叫。警方到場後，21歲的楊男跟22歲的袁姓女友2人疑似恍神狀態，甚至還對警方質疑「那個人拿掃把準備打他」，不料，袁姓女友一個轉身，身上掉出一包白粉，才坦承有用毒品。

鳳山分局南成派出所12日早上11點多接獲報案稱有人侵入住宅，劉姓屋主媽媽看見一男一女從家裡1樓沒上鎖的大門闖入後驚慌大叫，屋內2樓家人趕緊下來查看並報案。





▲楊嫌亂闖民宅，還質疑為什麼有人拿掃把準備打他。（圖／記者賴文萱翻攝）

沒想到警方大陣仗到達時，21歲的楊嫌竟在警方面前大言不慚質疑「為何那個人還拿掃把準備打他」，警方查證，楊嫌自稱是要帶他22歲的袁姓女友回家裡，就開門進入。

但這對情侶檔闖入民宅時疑似恍神，袁女一個轉身就有疑似毒品包裝及粉末等從身上掉落地上，男女當場坦承毒品，遭員警現場逮捕。

▲▼瞎情侶亂闖民宅，身上掉出毒品。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續又在楊嫌身上查獲三級毒品FM2藥丸21顆（13.98公克）及三級毒品K菸一支，袁女掉落一包咖啡包粉末則為含有二級毒品MDMA成份（含袋毛重0.99公克）。警方全案依刑法「非法侵入住宅」及違反毒品危害防制條例案現行犯移送高雄地署，並擴大偵辦向上溯源追查毒品來源。