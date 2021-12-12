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華碩主管面試「羞辱台大男」開價200萬直接腰斬　團隊救火燒更大

▲▼華碩電腦立功大樓。（圖／翻攝Google地圖）

▲華碩電腦立功大樓。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名台大畢業的男網友表示，近日看到華碩AICS team 在徵才，決定分享自身2019年「雷到爆」的面試經驗，引起網友熱烈討論。對此，華碩AICS也發出聲明回應，卻對面試官的態度問題隻字未提，更讓大批網友湧入痛批。

該名台大畢業生表示，他大學研究做理論的演算法設計，2019年被獵人頭公司找去華碩AICS team面試，表明會在新加坡工作、年薪約200萬元，起初第一關到第三關線上面試都很順利，直到前往華碩位於林口的公司面試時，才讓他感受很差，「現在回想還是覺得很怒」。

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原PO說，當時面試他的是一位稍有年紀的男子，說任何話都會被對方吐嘲，如面試官問「你的理論比較厲害還是實作比較厲害？」原PO回答「理論」時，面試官就說「我們華碩要的是理論跟實作都強的人，如果只有理論厲害不是我們要的喔！」

原PO心想，若理論、實作都強，早就被更大的公司挖走，當下強忍不適感並禮貌回「我理解我還有很多要學習的地方，如果有幸錄取還需要請...（請團隊的前輩多多指教）」，卻被面試官打斷，甚至連信箱帳號的長度都要被質疑，也無法正面回應薪資問題。

「確定現在就要問待遇？」聽到面試官的回話，讓原PO直接氣炸。事後，原PO將糟糕的面試經驗跟獵人頭公司反應，並表示會將過程PO到網路上，卻反被對方威脅，惹毛該位長官只會讓自己在業界「被封殺」，並開出年薪100萬元（含稅）的條件，被原PO一口拒絕，「這個職位在新加坡，如果太低我也無法生活」。

▲▼華碩主管面試「羞辱台大男」開價200萬直接腰斬　團隊救火被炎上。（圖／翻攝PTT）

▲原PO將面試的過程PO網。（圖／翻攝PTT）

對此，華碩AICS團隊在臉書回應表示，原PO在2019年面試後「並未錄取，亦未進入敘薪的階段」。強調對於原PO在面試過程中感受不佳，「我們深感抱歉，也謝謝原PO這部分的表達，讓AICS了解如何能持續改善，進而優化我們與人才的互動流程」，「再次謝謝大家的關心，也請持續給予我們監督與指教，我們仍然期待更多優秀人才選擇加入AICS，謝謝大家。」

由於該文未提到面試官態度的相關回應，讓網友紛紛留言，「比不發文還慘XD」、「看完文章內容，是不是開給公關的薪水也很低啊」、「太強了吧，針對事件回應的比例佔不到全文的四分之一」、「跟著鄉民一起來朝聖這篇了！果然是台灣之光」、「是要找奴隸還是要找人才啊？」「外派新加坡年薪100真的很敢給，給你們工廠一個讚」。

此外，原PO也在個人臉書公開身份表示，「薪資的部分是英創的獵頭轉告的，我那時候就口頭拒絕了。所以有沒有錄取我想大概也是你我各執一詞。至於貴公司要怎麼檢討是你們自己的事，我一點也不在乎。但是這種公告文對於龐博士的態度毫不提及，甚至禁止留言、不給大家評論，這樣的態度就讓其他求職的學弟妹自行參考了。」

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