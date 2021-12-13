唐鳳參加民主峰會影像被消失原因曝　外交部：美方已公布完整影片

▲▼行政院政委唐鳳參加美國民主峰會。（圖／民主峰會影片）

記者陶本和／台北報導

有關行政院政務委員唐鳳於10日在美國「民主峰會」（Summit for Democracy）分組討論場次發言的結語部分一度沒有視訊影像，外交部13日表示，美方事後在第一時間已向我方說明，美方肯定唐政委的專業能力，以及推動透明與開放政府的重要貢獻，美方並樂見唐政委在此次峰會分享資訊。

外交部表示，唐鳳的簡報資料，按照主辦單位的建議，於會前就先行提交，並非臨時播出。有關螢幕畫面未正常播出一事，美方懇切說明，這是因為峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用，台美雙方已就該技術性問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好。

外交部強調，美方也已經在會後於峰會官網公布唐政委發言的完整影片，唐鳳也在其網站及臉書上公布完整內容，歡迎有興趣的朋友觀看。

外交部表示，這次事件是印證唐鳳在「民主峰會」分組座談主題「科技與民主」所傳遞的核心訊息，也就是全球民主國家應該團結合作，透過數位科技，共同反制錯假訊息對民主的危害，並加強媒體識讀及提供民眾正確資訊，以維護及促進彼此所珍視的自由、民主與人權等共享價值。

外交部再度感謝美方邀請唐鳳出席峰會，台灣樂願繼續與美國等民主夥伴深化合作，共同對抗威權主義的擴張，捍衛全球民主及區域和平穩定。