新北房東狂拿愛心餐！弱勢女被逼搬家　「詭異巧合」店家內疚道歉

▲原PO提供麵線、粥當作愛心餐，幫助弱勢族群。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名店家表示，他提供愛心餐長達半年，不會過問拿餐點的客人身份，直到某日聽到一名弱勢女子透露一對拿餐點的夫妻是大房東，詢問後疑似間接害弱勢女倍趕出租屋處，無奈地說「是不是，我當初處理的不夠完善？」

「對不起，阿姨」該名店家在臉書社團「爆廢公社」表示，他秉持著真佈施不怕假和尚，因此陸續提供愛心代用餐，也讓許多朋友、好友支持，更加深他繼續做愛心的信念；其中，有一對疑似夫妻的男女每天都會騎機車來拿愛心餐，他也不會多問對方的情況。

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店家透露，一名換過兩個人工關節、無法久站久坐的阿姨因生活困難，兒子工作也不順利，時常會到店內拿代用餐點，且都非常客氣、禮貌，甚至看到很多客人時，會先讓要上班的客人點餐。然而，該名女子日前透露，上述的夫妻男女其實是她的房東，且在正義北路上有多間房產收租，「他們都會四處拿愛心餐，下次看到不要給他們，把這些愛心餐給更需要的人」，「因為你賺錢很辛苦」。

聽完阿姨的話，原PO隔天又看見夫妻取餐，舀了粥跟麵線給對方、語氣平淡地問，「阿姨，聽說妳們在正義北路很多房子出租、很有錢，為什麼要拿愛心餐？如果妳真的需要來拿沒關係，但如果沒有，請妳留給需要的人」。阿姨則回，「誰說的？我不認識他們，他們在胡說八道」，便神情緊張地離開，再也沒出現領取愛心餐。

豈料，老闆12日再次遇到膝蓋受傷的阿姨來拿愛心餐，這才得知對方被房東趕走，不讓她續租，只能用不方便的腳騎腳踏車、慢慢搬家，雖然房東給的理由是姪子要搬到台北住，但時間實在太過相近及巧合，讓原PO對這位阿姨感到非常過意不去，也忍不住質疑自己當初是否處理的不夠完善，「我迷惘了」。

網友看完紛紛留言，「這種心態的房東，搬離或許是件好事也說不定」、「雖說越有錢的越小氣，但連吃飯也要省，騙店家做愛心好可惡」、「別難過，阿姨搬家也不一定是壞事」、「堅持做對的事，初心正確就沒錯，有問題的是貪婪的人」、「做對的事，他們自己造的業就自己扛」。

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