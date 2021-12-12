　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

模型預測：英國Omicron疫情「1月恐大爆發」　5個月奪7.5萬條人命

▲▼ 英國疫情／倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍。（圖／路透）

▲ 倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲疫情復燃之際，新變種病毒Omicron持續擴散。英國一項研究預測，若未採取更嚴格的防疫措施，該國將在明年1月面臨Omicron病例大爆發，今年12月初至明年4月底的5個月間，恐怕有多達2.5萬至7.5萬人因此喪命，確切數字則取決於疫苗效果如何。

BBC報導，倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）疾病建模小組進行這項研究，預測一系列Omicron可能帶來的後果。這項研究基於一項假設，即接種疫苗可減輕感染Omicron的嚴重程度，同時將英國目前實施的防疫限制納入考量。研究人員說明，提升加強劑疫苗劑量可能減輕Omicron影響。

英國今年1月疫情高峰期間一周平均單日確診數近6萬，每天逾1200人死亡，11日則通報5萬4073起新病例，包括633起Omicron個案，但Omicron實際確診數估計會高得多。研究人員戴維斯（Nick Davies）說明，Omicron傳播速度「非常快，相當令人擔憂，至今年年底很可能成為英格蘭主要毒株。」

儘管英國疫苗覆蓋率高，報告指出，英國確診數目前每2.4天就翻一倍。戴維斯指出，從現況看來，可預計英國將出現一波Omicron爆發，最壞的情況下可能需要在現有防疫措施的基礎上採取更嚴格的限制，防止醫院擠爆。

▲▼ 英國疫情／倫敦地鐵。（圖／路透）

▲ 倫敦地鐵僅部分乘客佩戴口罩。（圖／路透）

研究顯示，最樂觀的情況下，若Omicron免疫逃脫能力很低，且加強劑疫苗非常有效，英國12月1日至明年4月30日間將有2090萬人確診，17.5萬人住院，2萬4700人死亡。

最悲觀的情況下，若Omicron免疫逃脫能力高，加強劑疫苗效力差，這段期間則將有3420萬人確診，49.2萬人住院，7萬4900人死亡。這種狀況下便可能需要採取措施，限制聚會對象、部分企業居家上班並盡可能待在家中。不過戴維斯也提到，加強限制對民眾身心健康有害，需要謹慎衡量。

另一位研究人員巴納德（Rosanna Barnard）說明，最樂觀的情況下，採取居家上班等溫和措施便可減輕Omicron影響，但最悲觀的情況下，戴口罩、保持社交距離可能不夠，必須實施更嚴格的限制，以確保醫療系統不會不堪負荷，「沒有人想忍受再次封鎖，但若Omicron免疫逃脫水平高，或者傳播力比Delta更高，可能就需要採取終極手段來保護醫療系統。」

這份研究已在網路上發表，但尚未經其他科學家正式審查。研究人員提到，模型尚存在不確定性，需要更多數據才能更準確預測英國前景。

▲▼ 英國疫情／倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍。（圖／路透）

▲ 聖誕節即將到來，英國確診數持續高漲。（圖／路透）

傳染病專家杭特（Paul Hunter）則認為，這項研究預測的最糟情況不可能發生，但依然會出現大量病例，以及住院、死亡數大幅增加。他補充，Omicron對英國的影響仍存在很大的不確定性，其中最不確定的便是疫苗對於預防住院的效果。

英國本周稍早對英格蘭祭出進一步限制，針對這份報告則表示，將繼續密切關注所有數據。一名政府發言人說明，「我們一直都很清楚，疫苗及加強劑是抵禦這種病毒的最佳防線，這就是為什麼我們敦促符合資格的民眾盡快接種」，基於已知情況，現行防疫限制依然適用，鼓勵民眾戴上口罩，盡量居家上班及定期檢測，並在輪到自己接種加強劑時挺身而出。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
變電所爆炸「雙北10萬戶大停電」　2萬戶搶修中
快訊／火勢撲滅了！　萬隆變電所化學泡沫滅火
快訊／北北基大雨特報！　入夜探16度最冷時間曝
快訊／中和高壓電塔又燒了！　起火原因不明
快訊／信義區停電又停水！　自來水公司回應了
快訊／變電站「爆炸噴煙」影片曝光！　現場塞滿消防車
快訊／台北信義區停水了！　網崩潰：瞬間沒水
快訊／底下有1萬公升油！　變電站火光狂炸搶救困難
快訊／雙北爆大停電！　台電緊急回應了
快訊／萬隆變電所爆炸「黑煙狂冒」　最新畫面曝
快訊／變電站「爆炸起火畫面曝光」！　消防隊搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓新冠重症病例狂飆！「史上最高」逼近9百人　縮短第3劑施打間隔

模型預測：英國Omicron疫情「1月恐大爆發」　5個月奪7.5萬條人命

德國國會建議「深化與台交流」　請願委員會：共享民主自由價值

龍捲風剷平工廠　倖存者被埋2hrs悚憶「風襲耳鳴」下秒全塌了

夢到中獎！她真的去買刮刮樂　爽贏頭獎840萬

Omicron患者14天可康復！醫：症狀比Delta更輕　南非最新重症率曝

鬼父「聖誕大屠殺」奪16命！　設局虐殺全家再擊斃心愛女秘書

美澳外長會晤　關切兩岸情勢讚許台灣衛生貢獻

以色列研究證實　輝瑞第3劑可顯著對抗Omicron

機器人「醒了」影片曝！　超擬真表情網瘋傳：有塑膠皮膚的真人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

不爽被頂！他下車一巴拳拍碎車窗　金鐘獎得主哼《溫柔》嚇傻：非故意

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

南韓新冠重症病例狂飆！「史上最高」逼近9百人　縮短第3劑施打間隔

模型預測：英國Omicron疫情「1月恐大爆發」　5個月奪7.5萬條人命

德國國會建議「深化與台交流」　請願委員會：共享民主自由價值

龍捲風剷平工廠　倖存者被埋2hrs悚憶「風襲耳鳴」下秒全塌了

夢到中獎！她真的去買刮刮樂　爽贏頭獎840萬

Omicron患者14天可康復！醫：症狀比Delta更輕　南非最新重症率曝

鬼父「聖誕大屠殺」奪16命！　設局虐殺全家再擊斃心愛女秘書

美澳外長會晤　關切兩岸情勢讚許台灣衛生貢獻

以色列研究證實　輝瑞第3劑可顯著對抗Omicron

機器人「醒了」影片曝！　超擬真表情網瘋傳：有塑膠皮膚的真人

「雷伊」颱風最快恐於一日內生成　專家估：強度應該不弱

1.49億元驚人天價！百達翡麗TIFFANY Blue限量腕錶拍賣破紀錄

變電所爆炸！李芷婷也受災「住處附近狂冒黑煙」　驚險現場影片曝

萬隆變電所爆炸失火　台電初估約有10萬家戶受影響

萬隆變電所爆炸起火！雙北「10萬戶」大停電　仍有2萬戶搶修復電

Nissan全新X-Trail偽裝車現身國內　2022年可望換裝1.5引擎

八三么軍中樂園解密！「侍應生」每天5次為限　故事曝光

不只耶誕城！5條「新北旅行路線」山到海全包　走進神秘森林瀑布

快訊／化學車急搶救！台電萬隆變電所「火勢撲滅」

南韓新冠重症病例狂飆！「史上最高」逼近9百人　縮短第3劑施打間隔

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

美怪獸級龍捲風恐怖影片曝！　一夜30起釀78死

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

印度神童預言又中　6事件一次看

即／美國肯塔基州「龍捲風」至少50人死亡

狼師受不了無性婚姻！性侵12女學生　9人生下他的種

Omicron擴散　歐洲疾管中心：22國通報逾700病例

美國怪獸龍捲風釀70死　拜登回應了

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

Omicron擴散半個美國　染新冠死亡速度前所未見

聖誕大屠殺奪16命！　鬼父殺完全家殺女秘書

機器人「醒了」還會眨眼！　超擬真表情網瘋傳

更多熱門

相關新聞

南韓新冠重症狂飆逼近9百人！

南韓新冠重症狂飆逼近9百人！

全球新冠疫情嚴峻，加上變異株Omicron來勢洶洶，繼南韓至今出現90起病例後，台灣昨（11）日也一口氣首度增添3例，成為Omicron病毒淪陷地區。而在南韓，重症患者飆升至逼近900人，是政府宣布「與病毒共存」（With Corona）前的2、3倍之多；為此，南韓防疫當局決定大幅縮短第3劑疫苗與第2劑之間的施打間隔時間至2、3個月。

港府：考慮收緊對台登機、檢測要求

港府：考慮收緊對台登機、檢測要求

Omicron比Delta更溫和？南非最新重症率曝

Omicron比Delta更溫和？南非最新重症率曝

以色列：輝瑞第3劑可顯著對抗Omicron

以色列：輝瑞第3劑可顯著對抗Omicron

2劑AZ對Omicron僅10%保護力　醫籲接下來打這疫苗

2劑AZ對Omicron僅10%保護力　醫籲接下來打這疫苗

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎英國疫情Omicron

讀者迴響

熱門新聞

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

快訊／文山、新店突停電　網崩潰：斷網斷電不能忍

邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！全敗在1關鍵

飯店浴室見「神秘金屬球」！超實用功能曝光

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

更多

最夯影音

更多
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面