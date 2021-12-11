國旅就去這！21條「金質旅遊行程」出爐　交長：不擔心疫情攪局

▲品保舉辦金質旅遊頒獎典禮，現場有許多攤販。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

品保協會今日舉辦2021國內金質旅遊頒獎典禮，交通部長王國材出席頒獎，針對近日本土疫情再度爆發，王表示，「不會擔心本土疫情影響國旅市場」，盼能藉由優質旅遊產品，帶動國旅，並在疫情後進一步刺激國際旅遊市場。

品保理事長許禓哲表示，金質旅遊獎被譽為旅遊界的奧斯卡獎，今年共有193條行程報名參加，最終21條行程獲獎，共有七大類，包括生態、文化、美食、海灣、山脈、自行車、鐵道等多元主題。

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▲獲獎的金質旅遊行程。（圖／記者李宜秦攝）

許禓哲指出，在自行車旅遊年帶動下，旅遊業者以自行車作為旅行載具，結合自然生態步道、原鄉文化等，打造深度旅遊，療癒旅客身心。其餘各類行程也都找出在地旅遊特點，提供旅客自然、人文等各種體驗。

王國材表示，去年礙於疫情沒有舉辦金質獎，今年下半年疫情趨緩，政府也發放五倍券、國旅券等刺激旅遊市場，目前雖然國境尚未開啟，但業者正好可以趁機豐富國旅內涵，未來國際觀光客來台後誘因更多，也會吸引他們提高回訪率。

▲交通部長王國材。（圖／記者李宜秦攝）

由於近日再度爆發本土疫情，不過王國材表示，他不擔心會因此影響國旅市場，畢竟指揮中心用心防疫，加上國旅正在逐步復甦，希望能藉由優質的旅行產品，讓國人更了解台灣的觀光資源，充實內需，等到未來國境開放後，就能進一步成為外國旅客旅遊重點，吸引更多人訪台。