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社會 社會焦點 保障人權

影／被後車頂到！他一巴掌拍碎車窗　駕駛嚇傻狂喊：不是故意的

記者邱中岳、陳羿妏／台北報導

台北市大安區和平東路二段8日晚間6時許發生一起行車糾紛，一輛自小客車行經該路段時，其保險桿疑似不慎碰到前方機車的擋泥板，怎料，機車乘客宋男於下車理論時，竟用一巴掌拍破小客車車窗玻璃，造成小客車駕駛凌男臉部、額頭皆遭劃傷。警方獲報到場時，雙方雖已無衝突，不過仍將動手的宋男依傷害、毀損罪嫌準現行犯逮捕，全案訊後依法移送台北地檢署偵辦。對此，事發畫面也隨之曝光！

▲▼大安行車糾紛畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼大安行車糾紛畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲▼大安行車糾紛畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

透過行車紀錄器影像可以看到，當時宋男見凌男的車前保險桿疑似碰到機車擋泥板，不管前方號誌已轉為綠燈，車輛皆往前行駛時，直接下車走到後方，先是用一巴掌拍碎小客車車窗，接著嗆聲「你給我弄這樣，弄什麼意思」，而凌男則是不斷喊「歹勢（不好意思）」，並連說五次「我不是故意的」，場面相當火爆。

▲▼大安行車糾紛畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲小客車車窗玻璃被打碎。

對此，大安分局說明，臥龍街派出所8日晚間6時10分許，接獲民眾報案於大安區和平東路二段與311巷口發生行車糾紛且現場有人受傷，警方獲報後不敢大意，立即啟動快打部隊，到場係發現一輛自小客車與機車發生行車糾紛，警方到場時雖已無爭吵，惟自小客車車窗玻璃遭擊破。

經查，自小客車駕駛凌男行經該路段時，車身前保險桿疑似有頂到前方機車的擋泥板，導致機車駕駛林男及乘客宋男不滿下車理論，過程中宋男一巴掌拍破自小客車玻璃，造成凌男臉部、額頭遭玻璃劃傷，而警方獲報到場後，雖雙方未有直接肢體衝突，但仍將擊破他人車窗的宋男依傷害、毀損罪的準現行犯逮捕，並帶返派出所實施偵訊，全案依規定移送台北地檢署。

大安分局呼籲，民眾駕駛車輛時應注意與他車保持安全距離，如遇事故，雙方均應保持冷靜，待警方到場處理；勿有任何違序、違法行為，以共維良好社會治安環境。

▼宋男被移送。

▲▼大安行車糾紛畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

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