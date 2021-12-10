拿性愛片逼「做最後一次」！渣男囂張扯喊：自己想好　她一看崩潰

▲阿宏威脅花花與之發生性關係，否則就要將性愛片上傳到網路。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／彰化報導

一名男子「阿宏」（化名）在交友軟體讓認識女子「花花」（化名），兩人隨後在摩鐵發生性行為，但之後對方不願再與其發生關係，怎料阿宏卻以當天拍攝的性愛影片作為威脅，要求對方和他再做一次，否則就要將影片公開。對此，彰化地院審理後，依法判處他拘役45日，得易科罰金。

判決指出，阿宏與花花在交友軟體認識，而他得知對方急需用錢，就表示願意協助，兩人之後到彰化某間汽車旅館發生性行為，而事後花花雖然經濟上仍有壓力，但拒絕再與對方發生性行為，可是阿宏卻仍是撥打電話給花花並表示，如果願意再發生性行為，就可以借錢給她。

花花堅詞拒絕與阿宏再發生性行為，怎料對方卻因此惱羞成怒。阿宏竟基於恐嚇之犯意，發送「反正我又沒差，我有你那天跟我做愛影片」、「來做最後一次啊，影片就刪」、「想好了嗎？」、「我就把影片傳出去」等訊息給花花，以此加害名譽之事恐嚇她，讓她心生畏懼，嚇得報警處理。

對此，法官認為，阿宏與花花原本並無任何糾紛、怨隙，但他卻為了迫使對方與其發生性行為，任意傳送上開文字訊息給對方，使對方心生畏懼，考量其最後已經與對方達成和解，審酌其犯後態度、犯罪動機、目的、手段、所造成之危害程度等一切情狀後，依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役45日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。