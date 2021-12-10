全聯買1送1、家樂福折扣再抽iPhone！量販超市雙12優惠一次看

▲全聯祭出回饋會員「雙12 PX Pay年終慶典」。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

把握歲末買一波！為迎戰「雙12購物節」，量販超市也紛紛祭出相關折扣，全聯在PX GO!線上購或實體門市都有優惠，包括點數12倍送、還集結食品、用品、生鮮等約百項商品推出買1送1、買2送1、加贈120福利點等；而家樂福量販超市及線上購物都有88折，還有2萬8千多個獎項，有機會抽中iPhone 13 Pro；愛買量販限時3天推滿1000元現折100元優惠。

▲全聯祭出會員限定「雙12 PX Pay年終慶典」。（圖／全聯提供）

全聯

全聯福利中心祭出會員專屬的「雙12 PX Pay年終慶典」，無論PX GO!線上購或實體門市都有優惠，其中實體門市於12/11-12/12限時2天，會員只要使用PX Pay支付，單筆滿500元，立馬享「福利點12倍送」。

「PX Go!全聯線上購」加碼回饋會員，自12/10即提早一天開跑1212 Buy家節，除了單筆滿500元福利點12倍送外，另享電商獨家專屬回饋，單筆滿1200元再享12%福利點，購買分批取指定商品如OFF COFFEE全品項、阪急麵包等，享限時組合1212元優惠價，如熱美式85杯原價2125元，活動期間特價只要1212元；同時搭配使用PX Pay支付單筆滿1200元回饋12%福利點，等於最高能享約15.6%福利點回饋。

而全聯小時達即日起至12/23購買指定火鍋商品享85折，最高可現折120元，再贈預購指定鍋具120元折價券。

家樂福

家樂福雙12在量販、超市、線上購物同步開打，12/12當天，量販店單筆消費滿2000元以上、超市單筆消費滿 899元以上，享88折優惠，以現金折價券發放；線上購物單筆消費滿2000元以上，同享88折，將於結帳金額中直接折抵。

▲▼家樂福雙12。（圖／業者提供）

另外線上購物即日起至12/16，可領120元折價券、免運券、6%折價券，指定品牌（寶瀅Persil/Bref/Prill鼎泰豐/橘子工坊/華陀扶元堂）消費滿1212元享20倍紅利點數，家電全品項滿3000元送100元電子禮券。

而即日起至12/31，還有總計2萬8000多個獎項，有機會抽中iPhone 13 Pro或家樂福紅利點數3萬點。活動期間只要使用家樂福錢包支付消費金額，單日消費每筆滿499元，可獲得一次LINE官方帳號拉霸抽獎機會。

愛買

愛買在線上購物搶攻雙12商機，愛買線上購物Friday購物平台自12/10起，限時3天滿1000元現折100元優惠，期間內滿299元享超商取貨免運優惠。而愛買線上購物蝦皮商城平台，即日起～12/11輸入指定限量折扣碼滿999元現折100元。