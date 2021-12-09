SARS時也曾發生實驗室感染！專家：按SOP風險低、改進更重要

▲專家認為按SOP操作，實驗室染疫風險比社區還低。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



文／中央社

指揮中心今天證實，一名20多歲女性疑實驗室污染染疫。長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如說，按SOP操作，實驗室染疫風險比社區還低，勿因出錯就害怕，檢討改進更重要。

ETtoday新聞雲今天報導，一名在中央研究院南港P3實驗室人員，做實驗時不小心染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實，接獲疑工作場域污染致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢驗陽性個案，目前正在複驗，如果確診將列本土個案。

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過去在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期，國防醫學院也曾發生實驗室感染個案。領導長庚大學P3實驗室的施信如說，實驗室有操作安全規範，人員必須詳閱厚厚一疊手冊，且每隔半年會進行演練與考試，並頒發訓練證書。

施信如說，受訓內容除了例行操作外，還有發生不預期事件的處理，如火災、地震、離心機壞掉等情況，若有任何微小的錯誤，都必須寫報告說明。

施信如說，若按照標準作業程序（SOP）操作，染疫風險可能比社區還要低，但只要是人就難免出錯，舉凡設備穿脫先後、哪些地方不能觸碰或者廢棄物處理等，稍有疏漏都可能出錯。

但施信如強調，實驗室管理切勿因出錯就害怕，而更重要的是要承認並提出檢討與改進方式，檢視哪個環節出錯，可引以為戒，避免其他實驗室發生類似情事。