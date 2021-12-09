無師自通！台商畫家用刀具作畫　故鄉嘉義巡迴展首航

▲ 何宗烈說明畫作背景及靈感由來 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「我喜歡畫刀所留下的痕跡，有如處理事情講究輕重緩急的人生藝術哲學，展現不可言喻的力與美。」，1962年出生於嘉義的台商何宗烈，成長求學都在嘉義，為了工作與事業，年輕時離開故鄉到外地打拼，但對於身為「嘉義人」讓他一直驕傲著。沒有美術成長背景的他，對於畫畫一路都是無師自通，憑藉自己對色彩及空間線條的天分，他選擇故鄉「嘉義」作為他畫作巡迴展的首航站。近6年創作的47幅畫作，由12月8日至26日在嘉義市文化局3樓展覽室展出。

何宗烈沒有專業的美術求學背景，也沒有正式拜師指導，但從小熱愛美術，興趣、喜愛加上多年的堅持，讓獨特的美術天賦在成長過程中慢慢展露，渾然天成。創作靈感，大多來自於大自然的薰陶，及對生活的體驗和感動，探索著生命歷程的喜怒哀樂，成就每一幅畫作。

何宗烈擅用各種特殊的工具，如刀具等來作畫，他喜歡油彩在畫布上的碰撞與堆疊，有如人生道路上的各種驚喜，然而面對畫布的他，靈感一來思如泉湧，透過畫刀、畫筆，感性兼具理性。畫作細膩中不失力量與強度的作品特色展現，將許多不同階段的人生感動表現於畫作之中，他表示，這種「非抽象非寫實」的意象風格，可帶領著觀賞者進入內在與經驗的互動層次，開啟觀賞者的心靈與作品之間的對話與互動。



