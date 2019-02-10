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50年代「藍美達」可買一棟樓　少年郎愛車無師自通成達人

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▲50年代「藍美達」可買一棟樓 少年郎愛車無師自通成達人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲曾俊傑將每台藍美達維修到自己想要模樣（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

從事食品業的曾俊傑，年輕時遠赴英國留學，因而接觸到當地的摩德文化。那是一種穿著剪裁極佳且時尚的西裝，騎著蘭美達機車，每個人都會把機車改裝的非常的華麗、亮眼，凸顯自己穿著的流行度。常常成群結隊的在街道上穿梭、呼嘯而過，引起路人的注視。回國後，工作一陣子有了經濟基礎，對藍美達老車念念不忘，透過朋友開始四處找尋，買回來整理改裝，重現當時摩德回憶！

曾俊傑說，要在台灣找藍美達這種古董車非常不容易，數量比偉士牌還要少。民國50年左右，藍美達與裕隆集團合作，推出這款義大利機車，受到醫生、公務人員喜愛，當時一台藍美達機車非常昂貴，據說可以在忠孝東路買一層公寓，算是有錢人才能擁有的玩具了。後來因為維修困難及缺件嚴重，裕隆也轉型做四輪汽車，而義大利原廠達美藍也因為某些緣故而停產，所以能留到現在的機車格外珍貴。

▲50年代「藍美達」可買一棟樓 少年郎愛車無師自通成達人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲因為藍美達維修不容易，師傅幾乎都退休，乾脆自己摸索維修。（圖／記者黃彥傑攝）

買了第一台藍美達古董機車，曾俊傑從此結下不解之緣。由於台灣的氣候潮濕，老機車保存並不容易，有時騎到一半突然拋錨，一般機車行根本不了解這車款，也無從修起，而老師傅都退休不做了，一氣之下，乾脆自己來修。一開始怎麼修就是修不好，也不知道那個環節出問題？問老師傅自己也一知半解，就開始找資料，從國外訂購維修手冊，上網看外國人是如何維修，用了一個禮拜的時間才把毛病找出來，慢慢的經驗也越來越豐富，工具也越買越多，家裡儼然是一間小型維修區。

在這過程中，「中毒」也越來越深，看過國外好的零件就回不去了，自我要求開始變得越來越高，車子也一輛一輛慢慢蒐集，即使這台機車非常破爛，維修不斷經歷失敗，然後再重新突破瓶頸，為了就是要達到理想中的品質，一般人覺得騎個車幹嘛把自己搞這麼辛苦，但他們不知道，對愛車人來說，每台機車都有它迷人跟經典的地方，這就是現代機車沒有辦法給予的感動跟體驗。曾俊傑說：「想玩車的人把握當下，好好體會老車的獨特，跟它可以留下很多美好的回憶。」

▲50年代「藍美達」可買一棟樓 少年郎愛車無師自通成達人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲曾俊傑手上的藍美達幾乎都是自己維修，為了就是品質可以兼顧得到。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：藍美達,古董車,無師自通

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