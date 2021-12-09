快訊／涉虐殺小三！陳修將20萬元交保停押　檢擬提抗告

▲胡女、陳修將。（圖／記翻自胡女、陳修將臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

「76行者」召集人陳修將(40歲)涉嫌殺害小三「胡女」，不過陳修將只承認有打她1巴掌，堅決否認殺人，表示是胡女自己撞到牆致死，並拒絕測謊，今被彰化地檢依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑；移審彰化地院，法官裁定20萬元交保，並限制住居。對此，檢方表示將進行研議，不排除將提出抗告。

起訴書內容指出，陳修將10月15日警詢及偵訊時辯稱，胡女死亡時的傷勢不是他造成的，胡女於10月14日8、9時許，有跟他說她身上之瘀青都是被另一名陳姓男友人打的，甚至他還沒打小女友巴掌時，她的臉上就都是傷了。

等到陳修將被羈押後，又改辯稱：他是因為胡女與陳姓男友人有性關係，才於10月初有打胡女3次，但第1次是跟她說好才打的，第2、3次，伊都僅是打被害人巴掌，可能巴掌沒打準，所以打到眼睛，伊沒有打被害人手臂，被害人體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與伊無關。

▲陳修將20萬元交保，限制住居。（圖／記者唐詠絮攝）

陳修將又稱，10月14日下午，與胡爭吵後，她躺在地上，自己用頭部撞地板自殘，自撞後面、側面的頭部，並有發出撞擊聲，他有要胡不要這樣，他後來有用手阻擋她，導致嚴重傷勢都不是他所造成等語。經過檢察官偵查，陳修將有3次毆擊胡女行為的事實。

陳修將今天被依殺人罪提起公訴，檢方並酌請法官從重量刑。不過，彰化地院法官依陳修將之工作、社會經驗、背景等，認為他沒有逃亡之虞，稍早裁定以20萬元交保，並限制住居。對此，檢方表示將進行研議，不排除將提出抗告。