愛媽養14犬…9隻遭毒殺「蜷縮吐白沫」！　恐怖屍堆照曝光

▲花蓮爆發大規模毒狗案，狗狗遭投毒後蜷縮倒地、口吐白沫抽搐而亡。（圖／動保志工林小姐提供）

記者柯政誟／花蓮報導

花蓮縣新城鄉爆發大規模毒狗案，當地警方7日晚間6時20分許接獲一名田姓女子報案，表示所飼養的4隻犬隻於新城鄉康樂村加灣處疑似遭人投毒、口吐白沫抽搐慘死，希望警方介入查出下毒者。

警方獲報後前往了解，初步調查，田女共飼養14隻犬隻，但現場僅發現4隻死亡犬隻，其餘10隻尚未尋獲。現場經員警蒐證結束後，隨即進行周遭住戶的訪查及調閱監視影像，並請報案人至所內協助調查。

8日上午，田女於現場附近進行搜尋，再次尋獲5隻死亡犬隻，總共尋獲9隻死亡犬隻，剩餘2隻存活、另外3隻則下落不明。

警方目前仍然持續前往周遭住戶進行訪查及調閱監視影像的，另尋獲的9隻死亡犬隻，已交由花蓮動植物防疫所人員攜回，進行毒物鑑識。

新城分局表示，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，另如犬隻經確實為藥物毒死依照同法第25條-1第一項使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處一年以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。

▼死亡犬隻屍橫遍地，場面相當驚悚。