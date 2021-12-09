網瘋傳「張忠謀挺公投四個不同意」假圖卡　蔡清祥：請調查局查證

▲法務部長蔡清祥今赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投在即，近期網路瘋傳一張「張忠謀董事長，看不下去，呼籲國民黨不要再鬧了，要搞垮台灣嗎？公投四個不同意台灣更有力」的假訊息圖卡，「台灣事實查核中心」8日查證指此是錯誤訊息。對此，法務部長蔡清祥9日在立法院司法及法制委員會備詢時表示，將請調查局資安站做進一步查證，應該遏止不實訊息到處散播。

「台灣事實查核中心」8日發布報告，網傳圖卡是張忠謀11月13日參加APEC說明記者會所拍攝的照片，當時張忠謀針對媒體提問說，「我不回答什麼公投的什麼問題，今天只是APEC開會的記者會，我不回答這個」，以此指出傳言圖卡扭曲記者與張忠謀的問答原意，因此是錯誤訊息。

立法院司法及法制委員會今天上午針對「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行專題報告，邀請法務部、國安局等相關部會與會備詢。

國民黨立委林德福會中質疑，張忠謀並沒有回答公投的問題，但總統蔡英文的粉絲製作這張圖卡，現在馬上就要公投，網路圖卡卻用張忠謀騙大家，這樣適當嗎？蔡清祥回應，會要求調查局資安站徹查，如果確實是不實訊息到處散播，應該要有效遏止。

國民黨立委鄭天財也出示該圖卡問，是否可以馬上處理、馬上查？蔡清祥回應，張忠謀董事長已經澄清這不是他的意思，會請調查局相關同仁做進一步查證。

▲鄭天財在質詢投影片秀出假訊息圖卡。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）