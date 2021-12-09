桃園女聽「銀行客服」操作ATM　警霸氣「不用理他」保住10萬

▲黃姓女子凌晨前往超商操作ATM，為巡守員警發現勸阻。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

38歲黃姓女子8日凌晨在超商邊講電話邊操作ATM，正欲聽從指示操作匯款10萬6000元否則將被凍結帳戶，碰巧到超商擔服巡守勤務的桃園市蘆竹警分局員警，立馬判定遭詐騙，經員警和店員耐心勸說為詐騙集團慣用技倆，「那是大陸口音，不用理他」，這才打消黃女滙款念頭保住荷包。

▲員警向黃女說明為詐騙慣用技倆，那是大陸口音不用理他。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局外社派出所警員廖國隆、林顯政及陳怡文等3員，8日零時至轄內超商巡守時，發現店內有一名女子邊接電話邊操作ATM，上前了解，發現這名女子疑似正接受歹徒指示匯款中。機警的員警霸氣打斷該女子繼續操作ATM，原來黃姓女子日前在臉書社團內購買耳機，賣家卻來電佯稱已自動幫她升級成VIP，然而黃女表示並不想成為VIP，賣家則告知，若要取消VIP資格，將會有一名銀行客服人員來電指示她前往ATM操作以解除設定。黃女不疑有他，即按照指示前往超商由個人帳戶內提領新臺幣10萬6千元，並於超商內等候指示。

三名員警當下先行安撫黃女，過程中一名自稱某銀行客服人員致電黃女，指示黃女繼續進行匯款事宜，而黃女擔心若不依循指示，個人帳戶將會遭到凍結，於是堅持要匯款給對方。經員警耐心勸說這是慣用的詐騙手法，店員也表示銀行客服人員不會24小時的守候和追蹤，員警更說，那是大陸口音不用理他們，終於說服了黃女，及時阻止黃女落入詐騙集團的圈套。