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IMD世界人才排名台灣破10年來最佳表現　進步4名至第16名

▲▼2021年IMD世界人才排名報告，台灣晉升至第16名。（圖／取自國發會網站）

▲台灣在2021年IMD世界人才排名報告中，上升4個名次，位列第16名。（圖／取自國發會網站）

記者張寧倢／綜合報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）9日發布「2021年IMD世界人才排名報告」（IMD World Talent Ranking 2021）在全數64個受評比經濟體中，台灣列第16名，較去年進步4名，是近10年來最佳表現。

報告顯示，台灣保持在亞洲第3名，僅次於第11名的香港與第12名的新加坡，領先於南韓（第34名）、中國大陸（第36名）、日本（第39名）與泰國（第43名）。國發會說明，IMD以「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」為3大類指標，台灣在各項分別上升5、4與6個名次，顯示台灣在疫情衝擊下仍積極維持勞動市場穩定，持續培育國內人才，並強化力道吸引海外人才。

▲▼2021年IMD世界人才排名報告，台灣晉升至第16名。（圖／翻攝自瑞士洛桑管理學院網站）

▲2021年IMD世界人才排名報告，台灣晉升至第16名。（圖／翻攝自瑞士洛桑管理學院網站）

另外，醫療衛生體系實力良好，相關政策因應疫情及經濟變動得宜，亦是台灣今年整體排名上升的關鍵因素。IMD指出，瑞士已連續5年奪冠，瑞典則從去年排名第5上升至第2名，今年排名顯示出疫情引發的新趨勢，即就業人才在競爭更激烈的經濟體中更有動力，在非競爭經濟體中卻愈缺乏動力，如今他們就業的動機比起薪資，更加重視高品質的生活、工作的彈性靈活與在職培訓的機會。

國發會指出，台灣在「投資與發展人才」進步5名，排在全球第20名。其下分的8細項指標中，我國主要以「學徒制」及「企業重視員工訓練」為優勢，分別以進步8名（第7名）及7名（第5名）獲得歷年最優名次，顯示企業越來越重視人力資本投入，政府亦積極促進產學共育。弱勢項目則包含「公共教育支出/GDP」今年排名退步5名（第50名），對此，政府未來4年將再投入200億元推動中小學數位學習精進方案。

台灣在「吸引與留住人才」進步4名，位列全球第22。其下分的11細項指標中「企業員工士氣」為我國優勢項目，排名升至第5名（較去年進步3名），尤其在全球疫情嚴峻中本項評比至關重要，凸顯我國因疫情控制得當，減少員工因隔離及遠距工作之疏離感，得以維持企業穩定及社會凝聚力。

而「人才外流」、「對外籍技術人才的吸引力」及「攬才與留才在企業的優先順位」等3項分別進步13、9及7名，排名分別為第35、38及27名，顯示政府近年來修正「產業創新條例」、「公司法」等相關法令，擴大企業員工獎酬工具運用空間及租稅優惠，有效提供人才留台發展誘因。

另外，評比各經濟體人才資源的充足程度的「人才準備度」指標，台灣晉升至全球第9名（較去年進步6名），共分12細項指標。其中我國優勢項目為「科學教育畢業生占比」及「教育評比（PISA國家研究中心）」均維持去年水準。

國發會表示，後疫情時代全球面臨經濟新局為把握全球產業鏈重組機會，將持續協同相關部會全力落實「關鍵人才培育及延攬方案」3大策略，並協調各部會解決人才問題，強化人才培育及延攬工作，期能充裕產業所需國內外關鍵人才，並使國際人才進得來、留得住，以驅動產業轉型升級。

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