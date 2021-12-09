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人妻做酒店愛上男客「體力好」　向綠帽夫坦言偷吃：會被他勾走

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在酒店上班的人妻抵擋不住酒客的魅力。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者崔子柔／綜合報導

住在台北市的劉姓人夫發現，妻子陳女和酒店客人蔡男外遇，2人不僅常常互傳親密的訊息，妻子更坦承有和蔡男發生性關係、「跟他在一起我就會被他勾走」等。台北地院判陳女、蔡男連帶賠償40萬元，可上訴。

根據判決書內容，劉男2013年6月和陳女結婚後，育有2名子女，不過去年發現妻子和已婚的蔡男關係密切，每天傳送親密訊息，包括「你會不會只有那個運動體力好啊，親一下，老公」、「我愛你、寶貝、我只是太在乎你了」等。

劉男指出，妻子坦言她對蔡男的感情超越朋友以上，且曾發生性關係，還有親密合照，妻子更稱「後來我跟他去開房間了，以後就說這段婚姻是我不忠」、「跟他在一起我就會被他勾走，我自己知道無法理解」等，指控2人侵害其配偶權，要求連帶賠償100萬元。

蔡男則辯稱，他和陳女只是酒客和女陪侍的關係，陳女也是為了業績，要和顧客保持良好關係，才會陪同他出遊、講話曖昧，更稱陳女沒有提過已婚身分，總以前男友稱夫劉男，認為自己主觀上沒有侵害劉男配偶權。

台北地院法官認為，從陳女和蔡男的訊息內容可看出，2人情意明顯超越普通朋友，且陳女也向劉男承認控制不住感情，因此判定陳女及蔡男連帶賠償40萬元，可上訴。

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