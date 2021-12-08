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男子假冒總統特助及黨部主委連闖兩鄉公所　動機不明檢警偵訊中

▲▼ 男子自稱總統特助連闖兩公所。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 男子自稱總統特助連闖兩公所。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣警察局中埔分局於7日接獲中埔鄉公所通報，有一名男子自稱為總統特別助理及民進黨中央黨部主任委員，進入該公所要找鄉長，適逢鄉長公出由鄉長秘書人員接待。男子向公所秘書稱有人假借名義收取金錢要求幫忙黨提名等情，故特地前來找鄉長澄清。公所人員發現該名男子言談舉止有異，亦無相關身分證明文件，向民進黨縣黨部求證，經該黨部查證並無該名助理及委員，該名男子隨後即自行騎乘機車離去，而他同樣手法去到竹崎鄉公所，以高姿態詢問該公所人員非關公務之相關問題，經公所人員察覺有異欲查證其身分時，該名男子即又逕自騎乘機車離開。

▲▼ 男子自稱總統特助連闖兩公所。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，因全國性公民投票在即，且明年又有九合一公職人員選舉，為防制類此涉及詐欺及妨害社會秩序之行為，立即派員依公所秘書提供資訊調查掌握該名男子身分後，將該名男子請回派出所，調查假冒總統特助及黨職之動機，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

全國性公民投票將於12月18日正式舉行，縣警局對於公投前轄區治安維護及查緝各類犯罪至為重視，除落實各項勤務及專案查緝工作外，對於民眾通報涉有危害治安事件，要求所屬第一時間到場瞭解並即時處置，以維護公投期間轄區治安平穩；警方也呼籲轄區機關及鄉親民眾，對於自稱特定身分之人，應注意其身分證明向其所屬機關或單位查證，避免受騙損害自身相關權益。

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