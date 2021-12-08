不只國安局？林秉樞遭爆假冒總統府　黃光芹：抗中保台？全被滲透

▲徐巧芯接受黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）



記者黃巈禾／台北報導

林秉樞家暴民進黨台北市立委高嘉瑜，除涉及傷害，後續被爆出無業卻能月花40萬，存款有2300萬，是否洗錢及擔任綠營網軍備受關注。國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、羅智強等人7日到台北地檢署，遞狀告發林秉樞涉嫌4罪。徐巧芯8日在節目上表示，林秉樞不只假冒國安局，還假冒總統府。主持人黃光芹痛批民進黨，「還抗中保台？你們全部被滲透」。

國民黨議員們要告發林秉樞的犯罪嫌疑，包括涉犯《刑法》僭行公務員職權罪，另巨額異常金流，涉嫌違反洗錢防制法等罪，若是林秉樞炫富P圖，偽造存款餘額，則涉嫌《刑法》偽造私文書罪，而高嘉瑜過去在直播時，遭網軍「抖內」留言恐嚇，請檢調追查幕後網軍恐嚇罪。

徐巧芯接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，林秉樞除了傷害罪、網軍現象，還包含他背後的2300萬金流，若真的有這筆錢，可能涉及逃漏稅和洗錢，若沒有，代表涉及偽造文書罪。

▲林秉樞遭爆假冒總統府。（合成圖／翻攝黃揚明臉書、記者游宗樺攝）



徐巧芯指出，11月10日有節目收到恐嚇高嘉瑜的3個抖內（贊助），製作單位覺得很奇怪，為什麼事件爆發到現在，沒有檢調單位調查這件事，製作單位還寫了訊息給YouTube問到底是誰抖內，但因為沒有涉及犯罪，沒有檢調調查，YouTube不會提供資料，必須由檢調去查當初抖內的3個人到底是誰，真的是林秉樞嗎？還是另有團隊犯罪？此外，抖內也代表有金錢流向，是從哪個帳戶去抖內的？這些東西應該是查得到才對，因此必須走檢調跟司法，才會有人去查，否則就是單純的家暴。

徐巧芯提到，林秉樞冒用國安局人員身分，到處招搖撞騙，而國安局照理來說應該要控告，卻僅有發布聲明稿；另外，林秉還冒用總統府名義，在台中幫母親申請照服員，打電話跟醫院說自己是總統府的，希望這樣可以比較申請到，因為是總統府比較特殊，當時記錄的人就寫在筆記本，寫「林秉樞、67年次、總統府」，冒用國安會和總統府的名號招搖撞騙，假造自己的身分說是公務員，三個告發分別是查林秉樞的金流、查網軍，以及真實身分。

主持人黃光芹也說，林秉樞是無業遊民，到處拐騙、冒用身分去拉政商關係，甚至被懷疑是網軍頭，其金流一定要徹查，「他冒用身分，我想說你還抗中保台？你們全部被滲透，你說一個傻，兩個傻，一群人傻，都是被騙了，那你們全部都傻嗎？全部都騙嗎？被他騙到說甘願幫他打電話去給媒體關切？真的是匪夷所思，冒用身分，連國安單位、總統府他冒用那麼久，都渾然不覺？實在是太扯。」

▼林秉樞遭爆假冒總統府，為母親申請照服員。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

