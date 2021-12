以色列空襲敘利亞「重要戰略港口」　摧毀伊朗武器

▲以色列空襲敘利亞重要戰略港口。(圖/翻攝自Twitter/@OrHeller)



中央社貝魯特7日綜合外電報導

「敘利亞人權瞭望台組織」表示,敘利亞拉塔基亞港(Latakia)有一批伊朗的武器今天遭遇以色列空襲,也是這處位於地中海的戰略要津首次遭遇這類襲擊。

法新社報導,敘利亞人權瞭望台組織(Syrian Observatory for Human Rights)說,以色列的空襲目標「直接瞄準一批放在貨櫃碼頭的伊朗武器」。

敘利亞國營媒體也報導拉塔基亞港貨櫃碼頭遇襲的消息,不過沒有具體說明被鎖定的目標物。

敘利亞人權瞭望台組織說,以色列空襲引發一連串爆炸。這個人權組織總部在英國,在敘利亞當地布建廣泛的消息網絡。

敘利亞人權瞭望台組織通報「財物損失慘重」,但是沒有立即傳出人員傷亡。

Overnight Israeli jets struck Syria's Latakia port, causing damage to a number of shipping containers, the state-run SANA broadcaster reports. pic.twitter.com/sbsDyVXWCs