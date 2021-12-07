　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

以色列空襲敘利亞「重要戰略港口」　摧毀伊朗武器

▲▼以色列空襲敘利亞重要戰略港口。（圖／翻攝自Twitter／@OrHeller）

▲以色列空襲敘利亞重要戰略港口。（圖／翻攝自Twitter／@OrHeller）

中央社貝魯特7日綜合外電報導

「敘利亞人權瞭望台組織」表示，敘利亞拉塔基亞港（Latakia）有一批伊朗的武器今天遭遇以色列空襲，也是這處位於地中海的戰略要津首次遭遇這類襲擊。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說，以色列的空襲目標「直接瞄準一批放在貨櫃碼頭的伊朗武器」。

敘利亞國營媒體也報導拉塔基亞港貨櫃碼頭遇襲的消息，不過沒有具體說明被鎖定的目標物。

敘利亞人權瞭望台組織說，以色列空襲引發一連串爆炸。這個人權組織總部在英國，在敘利亞當地布建廣泛的消息網絡。

敘利亞人權瞭望台組織通報「財物損失慘重」，但是沒有立即傳出人員傷亡。

據敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）報導，空襲發生在今天凌晨1時23分（台北時間上午7時23分）。

報導指出：「我們的防空系統擊退了以色列對拉塔基亞港的進襲。」並說許多貨櫃因空襲而燃起熊熊烈火。

拉塔基亞港是敘利亞最北端的主要港口，位於首都大馬士革（Damascus）以北230公里處。

敘利亞新聞社發布的相片與影音顯示，有處碼頭起火，不過國營電視台隨後報導，消防人員已控制火勢。

以色列對空襲敘利亞鮮少置評，不過曾經一再聲稱，絕對不容死對頭伊朗在敘利亞擴張版圖。

自從敘利亞2011年爆發內戰以來，以色列已空襲敘利亞數百次，鎖定的目標包括政府據點與伊朗在背後撐腰的武裝勢力及「真主黨」（Hezbollah）武裝人員。

長達10年的內戰衝突期間，伊朗是敘利亞政府的重要支持者，提供金援、武裝，並指揮與敘利亞政府軍並肩作戰的外國民兵組織，主要是盤據黎巴嫩南部且勢力龐大的真主黨。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
金門驚現「土地公使者」！他一看4公尺緬甸巨蟒嗨了：真的帶財

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

張競／西方媒體造謠成癮，難以戒除？

以色列空襲敘利亞「重要戰略港口」　摧毀伊朗武器

動員召集預告書驚見「戰時」字樣　最新免召規定一次解答

印度東北軍隊誤襲平民「14人死亡」　民眾氣炸焚燒軍車抗議

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

寶寶哭不停！塞完奶嘴「秒斷電」　倒頭趴床就睡 ....媽喊：我自由了

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

張競／西方媒體造謠成癮，難以戒除？

以色列空襲敘利亞「重要戰略港口」　摧毀伊朗武器

動員召集預告書驚見「戰時」字樣　最新免召規定一次解答

印度東北軍隊誤襲平民「14人死亡」　民眾氣炸焚燒軍車抗議

柯文哲被爆跟網軍開會、朱立倫有機器人大軍　綠營：先給社會交代

邱淑貞20歲女兒破尺度解放！　ㄩ型低胸禮服炸出「超兇車頭燈」

想看「新台灣人」再等等　戴維斯自評明年才上陣

張競／西方媒體造謠成癮，難以戒除？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

軍武熱門新聞

動員召集預告書線戰時字樣　最新免召規定一次看

教召變硬課表操好操滿　網不爽：免役應課國防稅

印軍誤襲平民14人死亡　民眾氣炸焚燒軍車抗議

以色列空襲敘利亞戰略要津　摧毀伊朗武器

國軍寄發「動員召集預告書」

俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境　兩國恩怨一次看

便宜又好用！美軍計畫重啟購買「F-16」

勤訓精練，一槍在手，刺擊砍銳不可擋！

陸軍新增5個甲種旅　番號曝光！

美軍未通過國防授權法案　將成「災難」

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

購俄製飛彈恐遭美制裁　印度：自主決定武器採購

退伍令絕對不能弄丟　過來人曝2關鍵時刻會用到

更多熱門

相關新聞

動員召集預告書線戰時字樣　最新免召規定一次看

動員召集預告書線戰時字樣　最新免召規定一次看

台灣後備軍人教召的規定，從2022年起將改為「1年1召、1次14天」，由於近期許多後備軍人已收到帶有「戰時」字樣的教育召集預告書，因此被解讀成是否與台海戰雲密布有關。對此國防部長邱國正在6日在立法院備詢時表示，動員召集預告書均有「戰時」字樣，並非今年才這樣。

印軍誤襲平民14人死亡　民眾氣炸焚燒軍車抗議

印軍誤襲平民14人死亡　民眾氣炸焚燒軍車抗議

教召變硬課表操好操滿　網不爽：免役應課國防稅

教召變硬課表操好操滿　網不爽：免役應課國防稅

BNT對抗Omicron效力曝光！打完6個月仍可抵禦

BNT對抗Omicron效力曝光！打完6個月仍可抵禦

中國擬建大西洋海軍基地！美擔憂後院起火

中國擬建大西洋海軍基地！美擔憂後院起火

關鍵字：

以色列敘利亞伊朗空襲軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

已婚女演員被爆睡完就翻臉！　小王崩潰：說我是ATM

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面