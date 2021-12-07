林秉樞版「狼人殺」！5人聚餐照曝光抓主揪　他最後承認了

▲林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，林男過往跟政商人士攀談關係的手段也一一被揭露。有媒體起底林秉樞曾跟民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠餐敘的合照。然而，面對此聚會誰是主揪、找林秉樞到場時，4人卻分別做出不同的回答，堪稱立院版「狼人殺」。

林秉樞因家暴案被起底，接連爆出8年前施暴父母要錢，卻在近日被起底戶頭有2300多萬元、結識政商名流並花費百萬購買古董，雖被起底千萬帳戶是假的，但仍靠著身高、外貌及口才遊走在多名女子之間，甚至被抓時還要求吳姓女護理師幫忙支付5萬元的旅館費用。

▲民進黨立委范雲。（圖／記者林敬旻攝）



針對聚餐照片一事誰是主揪，民進黨立委鍾佳濱表示，當時有人跟他說晚上聚會，他立刻答應並問還有誰，這才知得有范雲，反問「那我找邱臣遠好來，好不好？」，證實他並非主揪。

民眾黨立委邱臣遠表示，他完全不認識林秉樞，也對聚餐沒印象；餐會中，因他之前是越南台商，只認識「新南向國會交流促進會」會長鍾佳濱。

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委郭國文表示，是范雲找了鍾佳濱跟他，因為大家都是同一個學運世代；民進黨立委范雲則說，林秉樞應該是中場才來，「是別的立委邀他來的」，「就跟一般平常的聚會沒有太大的不同」。

面對沒人坦承誰找來林秉樞，鍾佳濱表示，聚餐時有聽到郭國文說有一個人在附近，可能會過來。對此，郭國文才坦言，當時是林秉樞打電話來，說很欣賞范雲的論文，慕名前來，並大家一起合照。

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