昂貴美食變平價？網全喊「1手搖」最有感：以前會被羨慕

▲不少網友指出，「1手搖店」之前不便宜，現在卻變得平價。（示意圖／ETtoday資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

隨著消費型態改變，不少曾被認為價格昂貴的商品，如今也變得平價，甚至成為大眾喜愛的熱門品項。日前，一名網友回憶，兒時有錢人在吃的高檔牛排館，到了現在成為人人都吃得起的「平價美食」，讓他不禁好奇，大家是否也有類似經驗？貼文發出後，就有不少人紛紛點名1手搖店，直呼：「以前真的貴！」

原PO在PTT的WomenTalk板上表示，王品旗下的牛排館在他兒時是高檔餐廳，幾乎只有有錢人才吃得起，如今價格卻變得十分親民，成為不少人聚會、慶祝節日的選擇，「現在刷卡打完折一個人才5百多，便宜吃得飽又好吃，環境和服務也不錯。」

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另外，他也提及，小時候家裡不富裕，很久才有機會吃上一次麥當勞，然而現在是路過就會考慮是否要吃，這也讓他不禁好奇，「還有哪些餐廳以前是有錢人在吃，現在人人吃得起了？」

▲鄉民紛紛點名50嵐，直呼「以前真的貴」。（示意圖／記者蔡玟君攝）



貼文曝光後，不少鄉民紛紛有感直呼，「50嵐真的超有感」、「50嵐，國小時都是什麼橘子、葵可立」、「50嵐，現在飲料店一間比一間貴」、「以前同學請50嵐是會被崇拜的那種」、「50嵐以前真的貴，現在不但平價，品質也穩定」、「以前在學生時，拿著50嵐在路上走是尊絕不凡的象徵，同學都會投以羨慕的眼神，現在變平價王者」。

不過，也有人指出，產生轉變的原因是經濟能力提升和消費型態改變，「單純是經濟能力提升啦」、「那是因為你長大了，經濟能力不同，看事情也不同」、「應該是因為你的經濟能力提升了，所以以前覺得貴的，現在變便宜了」、「因為台灣錢淹腳目啊，大家錢都變多，當然覺得便宜，房價也只是反應大家有錢的事實」。