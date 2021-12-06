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柯文哲拋3質疑　喊話蘇貞昌「遵守承諾嚴查網軍」

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，引發網軍案外案。台北市長柯文哲近日在臉書發文發起「一人一信，呼籲行政院徹查網軍」，蘇貞昌6日回應「嚴加查辦」。對此，台北市長柯文哲6日晚間在臉書拋出3點質疑，喊話行政院長蘇貞昌遵守承諾嚴查網軍。

柯文哲表示，古今中外，歷史的迫害往往來自執政者對權力的不知節制、更因為旁觀者的輕忽冷漠，蘇貞昌過去擔任美麗島辯護律師，為台灣民主 貢獻多年，當年黨外人士發起民主運動，反黨國體制壓迫，面對戒嚴惡法威嚇，屢仆屢起，才換來今日民主台灣，解嚴34年來，一黨專政看似落幕，其實只是「轉移」了，黨政軍從未退出媒體，對言論的扼殺、對自由的箝制也並未休止。

柯文哲指出， 新聞自由應是民主的基石，但今天政治人物、名嘴、網軍跟特定媒體卻結合成一條龍產業鏈，成為假訊息的幕後黑手，斷章取義、作哏圖，丟到特定粉專廣傳，再由名嘴、民代接手，抹黑、抹黃、抹紅無所不抹，塑造假民意、造謠帶風向樣樣來，玩到走火入魔處，人民分不清什麼是事實，也沒道德底線。

柯文哲提到，在這裡，要請問蘇貞昌，是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異？是誰一邊說要處理政黨及其附隨組織不當財產，一邊拿著國家資源來剷除異己？總統蔡英文在「鄭南榕殉道29周年追思紀念會」高喊轉型正義、邁向和解，是誰在同胞裡製造敵人？

柯文哲呼籲蘇貞昌，遵守承諾，徹底嚴查網軍，不再讓有權力者運用國家資源對他人侵害，政府高層不能變成加害者、也不該是旁觀者，因為藉由互信基礎薄弱的社會牟利，本身就是一種罪惡。

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